YouTube Music introduce la condivisione delle liriche delle canzoni: come funziona

YouTube Music si arricchisce di una funzionalità innovativa che permetterà agli utenti di condividere le liriche delle canzoni in modo semplice e immediato. Questa novità, attesa da molti, sta gradualmente arrivando per gli utenti di tutto il mondo, ampliando l’interattività della piattaforma.

La novità della condivisione delle liriche

La nuova opzione di condivisione delle liriche su YouTube Music consente agli utenti di scegliere specifici versi da una canzone e di personalizzarli utilizzando uno sfondo colorato a loro piacimento. Questo strumento non solo permette di esprimere il proprio amore per una canzone, ma anche di condividere aneddoti, emozioni o stati d’animo con amici e follower sui social media. Diverse segnalazioni da parte degli utenti su Reddit confermano che questa funzione è stata avvistata e testata già da tempo e adesso è in fase di diffusione graduale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Come utilizzare la funzione di condivisione delle liriche

Per utilizzare questa nuova funzione, è sufficiente avere l’app YouTube Music installata. Mentre si ascolta una canzone, gli utenti possono accedere alla scheda “Liriche” e selezionare le linee desiderate. Una volta scelta la parte di testo da condividere, si può procedere a creare un’immagine personalizzata in cui sono stampate le liriche selezionate, il titolo della canzone e il nome dell’artista. Questo primo passo consente di generare un contenuto visivamente accattivante.

L’immagine creata con le liriche può poi essere condivisa su piattaforme social popolari come Instagram e Facebook, oppure inviata direttamente a familiari e amici attraverso app di messaggistica. Vi è anche la possibilità di salvare l’immagine direttamente sul proprio dispositivo per un utilizzo futuro.

Disponibilità della funzione e aggiornamenti dell’app

Nonostante questa nuova funzionalità stia già venendo distribuita, ci sono segnalazioni di utenti che, al momento, non trovano ancora disponibile l’opzione di condivisione delle liriche. Ad esempio, la versione di YouTube Music testata da noi, la 8.15.51, non include ancora questa opzione. Potrebbe essere che la funzione sia implementata tramite aggiornamenti lato server, che vengono rilasciati gradualmente agli utenti.

Per rimanere aggiornati sul corretto funzionamento della funzione di condivisione delle liriche, è consigliato controllare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti sull’app. Nel frattempo, per chi desidera vedere un’anteprima di come funziona la condivisione delle liriche su YouTube Music, esistono già alcuni video dimostrativi online.

Condividi le tue canzoni preferite in un modo nuovo

Questa nuova funzione su YouTube Music rappresenta un modo fresco e interattivo per condividere la propria passione musicale con gli altri. Grazie alla possibilità di personalizzare le immagini delle liriche, gli utenti possono trovare nuove modalità per esprimere i propri stati d’animo, raccontare storie personali legate a canzoni specifiche o semplicemente divertirsi con gli amici. Con l’espansione delle funzionalità dell’app, la piattaforma si conferma un elemento chiave nel panorama della musica digitale.