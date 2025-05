YouTube lancia un abbonamento Premium per due: prova in corso in selezionati paesi

YouTube sta testando una nuova formula d’abbonamento Premium che consentirà agli utenti di condividere l’accesso alla piattaforma con un’altra persona. Questo progetto, attualmente in fase di sperimentazione, è disponibile in India, Francia, Taiwan e Hong Kong, ed è una manovra strategica per attrarre nuovi abbonati, rendendo il servizio più accessibile per coppie, coinquilini e piccole famiglie.

L’offerta del piano Premium per due persone

YouTube ha introdotto la possibilità di un abbonamento condiviso per due persone con l’obiettivo di ampliare il proprio bacino d’utenza. I membri della coppia dovranno avere entrambi più di 13 anni e possedere un account Google; in aggiunta, devono far parte dello stesso gruppo familiare Google. Questa novità si presenta come una risposta alla crescente domanda di abbonamenti flessibili, in grado di adattarsi alle realtà abitative moderne.

Per attivare questo piano in India, gli utenti possono approfittare di un costo di 219 rupie indiane al mese per il piano Premium di YouTube, mentre per YouTube Music il costo è di 149 rupie . È interessante notare che l’India ha alcune delle tariffe più basse per YouTube Premium a livello globale, il che rende questo esperimento ancora più intrigante. Se il programma pilota si espanderà ad altre nazioni, è probabile che i prezzi si allineeranno a quelli locali, rendendo l’offerta accessibile a un più ampio pubblico.

Motivazioni alla base del nuovo piano di abbonamento

Negli ultimi anni, YouTube ha lavorato attivamente per convertire gli utenti gratuiti in abbonati paganti. Il servizio ha anche implementato delle restrizioni nell’esperienza per coloro che utilizzano ad blocker, creando così una necessità di abbonarsi per evitare interruzioni pubblicitarie. La logica alla base di questa nuova offerta è chiara: YouTube desidera incentivare gli utenti a passare a un abbonamento Premium per un’esperienza senza pubblicità. Il piano per due utenti si pone come un’alternativa alle opzioni attualmente disponibili per famiglie e individui.

YouTube ha ufficialmente confermato il test del piano in un comunicato stampa, affermando che stanno esplorando nuove modalità per offrire maggiore flessibilità e valore ai loro abbonati. Nonostante il nuovo piano per due persone, l’offerta per famiglie e individui rimane a disposizione. Questo ultimo consente di condividere l’abbonamento con familiari e amici, ottimizzando così il costo per tutti i membri, mentre il piano per due rappresenta una valida opzione per chi vive in coppia o in piccole abitazioni.

Possibili sviluppi futuri del piano

Al momento non ci sono informazioni su se e quando il piano per due persone sarà disponibile anche in altre parti del mondo. Per coloro che cercano un’alternativa economica per accedere a un YouTube per lo più privo di pubblicità, esiste anche il piano YouTube Premium Lite. Quest’ultimo offre accesso a video senza pubblicità per la maggior parte delle categorie, ma include pubblicità per la musica, i video musicali e gli Shorts, privando gli utenti di funzionalità desiderabili come i download offline e la riproduzione in background.

Rimane da vedere se questo piano Premium per due si espanderà a ulteriori mercati e come risponderà il pubblico alle nuove offerte. Gli utenti potranno votare e fornire feedback su questa iniziativa, contribuendo al futuro sviluppo dell’abbonamento YouTube.