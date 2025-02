YouTube introduce un nuovo pulsante "Display" per un'esperienza musicale innovativa su Android TV

La piattaforma YouTube continua a evolversi e ad arricchire la propria offerta, particolarmente per gli appassionati di musica. Un nuovo pulsante "Display", disponibile nell'app di YouTube per Android TV, consente agli utenti di alternare tra modalità Artwork, Lyrics e Video, per un'esperienza di fruizione musicale più coinvolgente e interattiva. Questa innovazione si rivela ideale per chi ama cantare, ma anche per chi desidera apprezzare appieno i video musicali.

Le funzionalità del nuovo pulsante "Display"

Il pulsante "Display" è contrassegnato da un'icona a forma di occhio ed è posizionato tra i pulsanti "Non mi piace" e "Salva" durante la riproduzione dei video musicali. Questa nuova opzione permette di selezionare fra tre modalità differenti: Artwork, Lyrics e Video.

Scegliendo la modalità Artwork, gli utenti possono visualizzare la copertina dell'album in primo piano, con uno sfondo che si sposa con il colore predominante della grafica. Sotto l'immagine, sono mostrati i dettagli dell'artista e del brano. Passando alla modalità Lyrics, la copertina si sposta da un lato e i testi, sincronizzati e in tempo reale, diventano i protagonisti della visione, rendendo le sessioni di karaoke più fluide e divertenti.

Un'innovazione su Android TV

Questa funzionalità è stata avvistata da 9to5Google, ed è in fase di distribuzione su Android TV dalla versione 5.22 in poi. Non solo, ma si sta anche espandendo a diverse piattaforme smart TV. Grazie a questa novità, gli appassionati di musica potranno cimentarsi nel canto dei propri pezzi preferiti o semplicemente perdersi nelle immagini mentre ascoltano i loro artisti preferiti.

Nonostante i vantaggi, la nuova funzione presenta alcune problematiche. Chi ha testato il pulsante ha notato che l'app tende a dimenticare le preferenze impostate, tornando spesso alla visualizzazione video predefinita. In alcune circostanze, infatti, risulta difficile mantenere le stesse impostazioni tra diversi video, creando una certa frustrazione negli utenti.

Qualità del suono e potenziale ma a spese della stabilità

Un altro aspetto da considerare riguarda la qualità audio. Quando si attivano le modalità Artwork o Lyrics, il suono perde di qualità. Questo potrebbe essere causato dal fatto che l'audio è estratto da YouTube Music anziché dal video originale. Pertanto, sebbene l'idea sia interessante, è chiaro che è necessaria una messa a punto più accurata delle impostazioni audio per garantire che l'esperienza di ascolto sia all'altezza delle aspettative.

Nonostante queste criticità, il pulsante "Display" sembra essere un passo avanti per gli sviluppatori di YouTube, che stanno cercando di integrare esperienze condivise e coinvolgenti. Risale alla fine del 2022, infatti, l'introduzione di una nuova interfaccia per il casting su YouTube Music, che ha implementato testi in scorrimento, copertine e dettagli traccia in un design accattivante e immersivo.

Con queste novità, YouTube punta a consolidare la propria posizione di leader nel panorama delle piattaforme di streaming, mirando a migliorare sempre di più l'interazione con gli utenti e le loro preferenze musicali.