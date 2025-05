YouTube annuncia un rinnovamento del miniplayer su Android e iOS

Nelle ultime settimane, YouTube ha introdotto un aggiornamento significativo per il miniplayer della sua applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS. Questa modifica arriva in risposta ai commenti ricevuti dagli utenti dopo il rilascio di ottobre, mostrando l’impegno della piattaforma nel migliorare l’esperienza di visione. L’aggiornamento vuole non solo snellire l’interfaccia, ma offrire anche una maggiore funzionalità agli utenti.

Il nuovo design del miniplayer

Lo scorso anno, YouTube aveva modificato la sua app mobile per passare a un miniplayer di tipo flottante, simile alla modalità picture-in-picture. Questo cambiamento permetteva agli utenti di continuare a guardare video mentre navigavano all’interno dell’app. Tuttavia, alcuni utenti trovavano questo nuovo approccio piuttosto invasivo. Con il recente aggiornamento, YouTube ha deciso di rimuovere la barra di controllo inferiore, che includeva i tasti di play/pause e quelli per riavvolgere o saltare di 10 secondi. Ora, il miniplayer appare più compatto: nell’angolo in alto a sinistra è presente solo l’icona di play/pause e il contenitore circolare scompare dopo qualche secondo.

Questa semplificazione mira a rendere l’esperienza utente più fluida e meno dispendiosa in termini di spazio visivo. Il tasto di chiusura ‘x’ si trova di fronte all’icona di riproduzione e la parte inferiore del miniplayer continua a mostrare una barra di progresso rossa. Al termine del video, è possibile utilizzare un tasto di ripetizione per riguardarlo. La dimensione del miniplayer rimane regolabile come avveniva in precedenza, permettendo all’utente di personalizzare la visione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Maggiore libertà di movimento per il miniplayer

Con il nuovo aggiornamento, YouTube ha deciso di offrire più libertà di movimento agli utenti nel posizionare il miniplayer sullo schermo. Gli utenti possono ora spostare il miniplayer verso il lato sinistro o destro, simile a come funziona la finestra di picture-in-picture a livello di sistema. Un’innovazione interessante è rappresentata dalla presenza di un manico che consente di richiamare rapidamente il miniplayer, facilitando l’interazione.

YouTube ha sottolineato come, nel caso in cui si nasconda il miniplayer, il video verrà messo in pausa e riprenderà esattamente da dove era stato lasciato quando il miniplayer verrà reso nuovamente visibile. Sebbene questa caratteristica rappresenti un miglioramento significativo, al momento non sembra funzionare come previsto, visto che il video continua a riprodursi anche con il miniplayer nascosto.

Disponibilità dell’aggiornamento

L’aggiornamento del miniplayer è già in fase di rilascio per gli utenti Android, identificato con la versione 20.19.37, e si prevede che sia disponibile anche per iOS con la versione 20.20.5 di YouTube. Il rilascio su entrambe le piattaforme segna un passo avanti nell’evoluzione della piattaforma, mantenendo stezi ascolto delle esigenze degli utenti e delle loro preferenze.

La continua evoluzione del miniplayer riflette l’impegno di YouTube a migliorare costantemente l’usabilità della sua applicazione. Tra innovazione e feedback degli utenti, l’app resta un punto di riferimento importante nel panorama dei servizi di video on-demand, cercando sempre di ottimizzare l’esperienza di visione per gli utenti di tutto il mondo.