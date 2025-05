YouTube aggiorna il mini player su mobile: novità e miglioramenti in arrivo

YouTube ha annunciato un aggiornamento significativo per il mini player dell’app mobile, offrendo funzionalità rinnovate e un design rivisitato. Questa modifica è stata avvistata inizialmente nella versione beta dell’app e, dopo un periodo di test, ora viene implementata sulla piattaforma principale. Il mini player, uno strumento fondamentale per gli utenti che desiderano continuare a guardare video mentre navigano in altre sezioni dell’app, riceverà aggiornamenti che promettono di migliorare l’esperienza d’uso.

Funzionalità innovative del mini player

La novità principale riguarda la pausa automatica dei video quando il mini player viene nascosto. Ciò significa che, se l’utente decide di chiudere il mini player per concentrarsi su altro, il video si fermerà automaticamente. Al momento della riapertura del mini player, il video riprenderà esattamente da dove si era interrotto, evitando inutile frustrazione. Questo cambiamento è particolarmente apprezzabile per coloro che utilizzano YouTube in modalità multitasking.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Un design rinnovato e accattivante

Oltre alle nuove funzionalità, YouTube ha apportato anche modifiche al design del mini player per renderlo visivamente più piacevole. Sebbene l’azienda non abbia mostrato dettagli grafici specifici sui cambiamenti, il feedback iniziale degli utenti beta suggerisce un’interfaccia più snella rispetto al passato. Il nuovo mini player elimina la barra prominente con i pulsanti di avanzamento, riavvolgimento e pausa, che occupava una buona porzione dello schermo, rendendo l’aspetto generale più elegante e meno ingombrante.

Il pulsante di pausa è stato spostato nell’angolo in alto a sinistra, presentandosi con uno sfondo traslucido, mentre nell’angolo opposto si trova il pulsante per chiudere il mini player. La scelta di rimuovere i pulsanti di avanzamento e riavvolgimento ha suscitato opinioni diverse tra gli utenti, poiché alcuni preferivano il controllo diretto su queste opzioni.

Critiche e feedback degli utenti

Il mini player attuale di YouTube, introdotto in precedenza, aveva ricevuto molte critiche da parte degli utenti per essere considerato una distrazione, con un’interfaccia che non piaceva a molti. A differenza della versione precedente, che era fissa e occupava solo la barra inferiore, il nuovo formato floating picture-in-picture era descritto come ingombrante e soggetto a glitch. Sebbene il ridisegno non risolva completamente questi problemi, il nuovo layout sembra essere un passo nella giusta direzione, riducendo l’impatto visivo sullo schermo.

Con questi aggiornamenti, YouTube mira a fornire ai suoi utenti un’esperienza di visione più fluida e meno affollata. Anche se non tutti i problemi dell’interfaccia sono stati riparati, il nuovo mini player si distingue per un look più moderno e user-friendly, in attesa di una reception generale degli utenti al rilascio ufficiale.