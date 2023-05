YouTube, addio alle Storie: dal 26 giugno stop alla funzionalità

Le Storie di YouTube sembrano essere giunte al capolinea. L’annuncio è stato dato ieri dalla stessa piattaforma su una pagina di supporto: dal prossimo mese, infatti, niente più Storie. “Oggi, ci sono molti modi per creare su YouTube: dai post della community agli Short, ai long-form e dal vivo. Per dare la priorità a queste funzionalità chiave, le Storie non saranno più disponibili – fa sapere un manager di YouTube – A partire dal 26/06/2023 l’opzione per creare una nuova storia di YouTube non sarà più disponibile. Le storie già pubblicate in quella data scadranno 7 giorni dopo essere state originariamente condivise”.

YouTube consiglia ai creatori di contenuti di passare ai post della community di YouTube e agli Short di YouTube. La prima opzione è consigliata a coloro che desiderano avviare conversazioni, condividere aggiornamenti “leggeri” o promuovere i propri contenuti YouTube con il proprio pubblico.

Per quanto riguarda invece YouTube Shorts, la piattaforma la descrive come la strada da percorrere se l’obiettivo è quello di creare brevi contenuti video o acquisire un nuovo pubblico. Ancora una volta, proprio come ha fatto quando ha confrontato i post della community e le storie, YouTube ha messo a confronto Short e Stories e ha notato che tra i creator che li utilizzano entrambi, gli Short possono contare su molti più iscritti rispetto alle Storie.

Per farla breve, YouTube è ormai convinta che sbarazzarsi delle Storie non sia un grosso problema, dato che i creatori di contenuti preferiscono utilizzare i post della community e gli short di YouTube. La piattaforma fa anche sapere che sono in arrivo “funzionalità più coinvolgenti” per Shorts: di recente è stata introdotta anche la possibilità di rispondere ai commenti.