Xidu Tour Pro, ecco la variante Rose Gold: sconti importanti fino al 15 giugno

Grandi notizie per tutti gli appassionati dei prodotti Xidu, l’azienda famosa per la progettazione e la realizzazione di notebook e tablet in 2-in-1 sempre molto apprezzati dagli esperti del settore e dalla clientela per l’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Xidu Tour Pro, uno dei prodotti più interessanti del brand, si dota infatti di una nuova variante di colore che troverà senz’altro riscontro tra gli utenti. Si tratta della variante Rose Gold, che Xidu ha voluto lanciare proponendo anche uno sconto molto interessante. A partire da oggi, lunedì 8 giugno, sarà infatti possibile acquistare Xidu Tour Pro in variante Rose Gold al prezzo di 399 dollari, circa 353 euro al cambio.

Uno sconto che gli interessati possono trovare sia sul portale AliExpress che sul sito ufficiale dell’azienda. Ma non è tutto, perchè Xidu ha voluto lanciare anche un’ottima promozione che riguarda un’altra variante di colore del Tour Pro: la colorazione Space Grey viene infatti venduta a 410 dollari, pari a circa 363 euro. Gli utenti che usufruiranno di questo sconto riceveranno anche in regalo il mouse da gaming Xidu, sempre su AliExpress.

Ma c’è una “deadline” per questi sconti? Sì, come sottolinea la stessa Xidu. Le promozioni hanno infatti valenza fino al 15 giugno, pertanto è bene affrettarsi per non perdere l’occasione.

Xidu Tour Pro è un prodotto di tutto rispetto, caratterizzato da un display IPS touchscreen da 12.5″ con risoluzione 2K e da un processore Intel Celeron 3867U (Kaby Lake R) da 1.8 GHz, abbinato ad una GPU Intel HD Graphics 610, 8GB di memoria RAM e unità allo stato solido (M.2 SATA) da 128GB. Il sistema operativo scelto da Xidu per questo dispositivo è Windows 10.

A bordo del prodotto troviamo anche una porta USB 3.0, una porta USB Type-C, slot per microSD, il jack audio da 3.5 mm e connettore di alimentazione, oltre alla WiFi dual-band e al Bluetooth 4.2.