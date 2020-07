Xidu Tour Pro, super offerta Amazon: 399,99 euro anziché 509,99

Grandi novità per tutti gli appassionati di prodotti Xidu. All’inizio del mese di giugno la variante Oro Rosa (Rose Gold) di Xidu Tour Pro veniva lanciata ufficialmente dal marchio. In occasione del lanci oXIDU che proponeva anche uno sconto molto interessante per la prima settimana di vendita.

Xidu ha deciso di promuovere ulteriormente il suo notebook Tour Pro, che viene proposto su Amazon al prezzo di 399,99 euro, una cifra decisamente più bassa rispetto al prezzo di listino (509,99 euro, ndr). Inoltre, come consuetudine, il colosso dell’e-commerce garantisce la totale gratuità della spedizione, anche per la consegna presso i punti di ritiro. In più, i lettori di OutofBit possono ricevere un mouse wireless gratis, dopo l’acquisto del Xidu Tour Pro, scrivendo il numero dell’ordine via mail a support@xidu-e.com.

Perchè scegliere Xidu Tour Pro? Il motivo principale che spinge gli utenti ad optare per questo notebook portatile è dettato dalle ottime prestazioni, oltre che dalla sua leggerezza e compattezza. Queste ultime due caratteristiche consentono di trasportare Xidu Tour Pro in qualsiasi luogo senza alcun problema, ed è un vantaggio non da poco per chi deve spesso spostarsi per lavoro o altre esigenze.

Inoltre, la presenza del processore Intel Celeron 3867U (Kaby Lake R) da 1.8 GHz, abbinato ad una GPU Intel HD Graphics 610 e 8 GB di memoria RAM, non può che garantire un interessante livello prestazionale. In aggiunta, va assolutamente tenuto conto dell’ottimo display IPS multi-touch 2,5K (2560 * 1440) con cornice ultra sottile da 4,9 mm, del supporto Bluetooth 4.2, della Connessione WiFi dual band 802.11a / b / g / n / ac e anche della notevole autonomia, un dettaglio a cui Xidu dimostra di tenere parecchio: 8 ore di durata della batteria sono più che sufficienti per poter lavorare in qualsiasi luogo senza alcuna preoccupazione.

La tastiera è dotata di retroilluminazione, dettaglio costruttivo che vi tornerà sicuramente utile se lavorate in ambienti poco luminosi o fino a tarda notte. Altro punto di forza è l’inclinazione fino a 180 gradi dello schermo che garantisce la migliore prospettiva visiva in ogni ambito di utilizzo. Xidu Tour Pro è un notebook di fascia media molto interessante a cui vale davvero la pena dare una chance, specialmente con un prezzo così scontato.

Immagini di Xidu Tour Pro