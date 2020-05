XIDU PhilMac, finalmente le specifiche: Windows 10, Intel Celeron J4115 e tre porte USB 3.0

La scorsa settimana, XIDU ha annunciato il lancio del suo nuovo prodotto PhilMac. Tuttavia, l’azienda non aveva reso noti molti dettagli su questo nuovo prodotto. Fortunatamente, nella giornata di ieri sono state svelate diverse caratteristiche che ci consentono di scoprire tutti i segreti di questo device.

Il primo aspetto che stupisce è il peso, di soli 322 grammi, perfetto anche per la portabilità. PhilMac ha il sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato ma prevede anche il supporto a Linux Ubuntu.

Grazie al dipartimento di ingegneria di XIDU, è stato possibile realizzare un’evoluzione del sistema di raffreddamento a convezione, che resta basato su quello tradizionale ma che garantisce un aumento del flusso d’aria di 1,5 volte rispetto al passato senza che ciò abbia comportato un aumento delle dimensioni. Un risultato possibile grazie ad una riprogettazione dell’architettura interna, incluso tutto lo spazio di archiviazione flash, con l’implementazione di una ventola più grande con alette supersottili.

L’incredibile ultra leggero PhilMac è alimentato con i processori Intel Celeron J4115 di nona generazione rilasciati da Intel nel primo trimestre 2020. La velocità di base è di 1,8 GHz con turbo boost fino a 2,5 GHz.

Le varianti di memoria consentono di arrivare fino a 8 GB di RAM DDR4 veloce per l’elaborazione complessa e 128 GB di storage, con la possibilità di espandere ulteriormente la memoria tramite una porta SD, aggiungendo fino a 1 TB in più. Inoltre, PhilMac ha un design in stile Mac che unisce un impatto estetico davvero gradevole ad un’elevatissima funzionalità. La combinazione di tecnologia ed estetica è probabilmente il maggior punto di forza di questo prodotto.

USB 3.0 è attualmente la porta più “gettonata”, e PhilMac ne ha ben tre. Le nuove porte HDMI 2.0 e la porta VGA offrono un’esperienza a doppio schermo, in modo da poter lavorare e giocare allo stesso tempo. Inoltre, la porta HDMI 2.0, può supportare la riproduzione di video 4K tramite 60 GHz. PhilMac è infine dotato della connessione Bluetooth 4.1, che consente di collegare un massimo di 6 dispositivi.