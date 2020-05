XIDU annuncia PhilMac, la linea di Mini PC “piccola e potente”: costerà meno dei prodotti Apple

XIDU ha appena comunicato il lancio di PhilMac, una linea di prodotti completamente nuova di Mini PC pensata e realizzata soprattutto per un pubblico più giovanile, ma anche per coloro che amano i prodotti che riescono a garantire allo stesso tempo compattezza ed efficienza.

“XIDU punta a offrire un mini PC completo ad un prezzo accessibile anche per i più giovani”, ha affermato il fondatore di XIDU. L’azienda, infatti, cerca di proporre un dispositivo con ottime caratteristiche ad un prezzo più basso rispetto a quelli dei prodotti Apple, che sono ovviamente i migliori del settore ma spesso irraggiungibili per le tasche di molti.

PhilMac condivide lo stesso CNC (Computer Numerical Control) della tecnica di fabbricazione Apple ed è inoltre caratterizzato da un’esclusiva lega di magnesio-alluminio con dimensioni compatte. Un prodotto che riesce quindi a garantire una fantastica decorazione alla propria scrivania e contemporaneamente una resa funzionale di altissimo livello.

Anche dal punto di vista dell’hardware XIDU sembra aver svolto un ottimo lavoro con i nuovi Mini PC. I processori Intel Quad-Core di nona generazione, ufficializzati in questa primavera, permettono a PhilMac di offrire prestazioni eccezionali sia a casa che in ufficio, per far vivere le migliori esperienze sia sul posto di lavoro che magari durante le sessioni di gaming. Un “cuore potente” è la chiave per delle prestazioni di successo, come ricorda la stessa azienda.

PhilMac è dotato dell’ultimo sistema di raffreddamento del reparto tecnico XIDU, rinnovato in base al tradizionale sistema di ventole di raffreddamento ma con un aumento del flusso d’aria di una volta e mezza. PhilMac supporta anche due display con riproduzione 4K attraverso una varietà di porte funzionali.

Al momento, XIDU non ha fornito dettagli sui prezzi, nè tantomeno sulle specifiche o sulla disponibilità del PhilMac. Tuttavia, nei prossimi giorni tutto il quadro dovrebbe essere più chiaro.