Xiaomi, ufficiali 12T e 12T Pro: presentati anche altri prodotti

La giornata di ieri è stata senza dubbio una delle più importanti dell’anno per Xiaomi, che ha presentato diversi dispositivi nel corso di un evento che si è tenuto presso la BMW Welt di Monaco di Baviera.

I protagonisti sono ovviamente i nuovi smartphone, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, molto attesi dai fan del colosso cinese. Tuttavia, l’evento di presentazione globale ha rappresentato un’importante vetrina anche per altri prodotti, tra cui i nuovi televisori Xiaomi TV Q2 Series e il robot aspirapolvere Vacuum X10+.

Xiaomi 12T Pro

Partendo proprio dal più prestante dei due smartphone, vale la pena evidenziare subito il sensore da 200 MP di cui può disporre Xiaomi 12T Pro. Si tratta del primo sensore di questo tipo per l’azienda cinese, costruito attorno al Samsung ISOCELL HP1, un sensore da 1/1,22″ con pixel da 0,64 µm. Il sensore ad alta risoluzione supporta lo zoom digitale 2x lossless, può girare video 8K e registrare filmati HDR10+. Inoltre, il sensore dispone anche della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e di funzionalità avanzate come l’autofocus con rilevamento degli occhi e del movimento.

Le altre due fotocamere posteriori sono un sensore ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre davanti troviamo una fotocamera anteriore da 20 MP e un lettore di impronte digitali in-display.

Parlando proprio del display, si tratta di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.220 x 2.712 px (20:9, 446ppi). Può funzionare con un refresh rate a 120 Hz ma può anche muoversi in automatico tra le modalità 30, 60, 90 e 120 Hz. Il display è un pannello a 12 bit con HDR10+ e Dolby Vision, che promette immagini dai colori perfetti grazie alla calibrazione in fabbrica. Ha una luminosità tipica di 500 nit (900 nits di picco) ed è protetto da Gorilla Glass 5.

Un aspetto che questo telefono condivide con la serie 12S è il chipset Snapdragon 8+ Gen 1, che continuerà a offrire un ottimo equilibrio tra prestazioni ed efficienza anche dopo l’arrivo del nuovo processore di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, ormai imminente. Xiaomi ha notevolmente potenziato la camera di vapore: rispetto all’11T Pro, il nuovo modello ha una VC più grande del 65%, con il 125% in più di materiale termico.

Il chip è abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS 3.1 nella versione base, ma è possibile ottenere anche configurazioni da 8/256 GB e 12/256 GB. Il telefono viene lanciato con Android 12 (MIUI 13) e può inoltre contare su una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120 W, che consente di ricaricare il dispositivo al 100% in soli 19 minuti.

Xiaomi 12T Pro sarà disponibile dal 13 ottobre attraverso i canali ufficiali Xiaomi. Il modello da 8/128 GB sarà in vendita al prezzo di 750 euro, mentre la variante 8/256GB costerà 800 euro; infine, il modello con 12/256GB verrà venduto a 850 euro.

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro è ovviamente il telefono più prestante, ma anche Xiaomi 12T si mostra come un prodotto di alta qualità. Il telefono dispone di una fotocamera da 108 MP ISOCELL HM6, un sensore da 1/1,67″ con pixel della stessa dimensione, 0,64 µm. Anche qui troviamo la stabilizzazione ottica (OIS), anche se risulta assente la possibilità di registrare video 8K e non ci sono funzionalità più avanzate come l’AF eye tracking.

Le restanti fotocamere sono le stesse di Xiaomi 12T Pro, ovvero l’ultra grandangolare da 8 MP e la macro da 2 MP, oltre alla fotocamera selfie da 20 MP. Stesso discorso per il display AMOLED 20:9 da 6,67 pollici con risoluzione 1220p+, un pannello a 12 bit con HDR10+ (nessun Dolby Vision, però), frequenza di aggiornamento di 30/60/90/120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 480 Hz.

Il processore che alimenta Xiaomi 12T è il Dimensity 8100-Ultra, che può essere abbinato a 8/128 GB o 8/256 GB di memoria (LPDDR5 e UFS 3.1, nessuna opzione RAM da 12 GB). Il device funziona con Android 12 come sistema operativo, con personalizzazione MIUI 13.

Anche dal punto di vista dell’autonomia il 12T è come il “fratello maggiore”: il caricabatterie da 120 W consente di ricaricare la batteria al 100% in soli 19 minuti. Il 13 ottobre Xiaomi lancerà anche questo telefono al prezzo di 600 euro per l’unità da 8/128 GB. L’opzione da 8/256 GB costa invece 650 euro.

Xiaomi, tutti gli altri prodotti

Come accennato, Xiaomi ha anche presentato la nuova serie di televisori Xiaomi TV Q2 dotata di tecnologia Quantum Dot Display. I modelli, tutti con risoluzione 4K Ultra-HD, possono contare su Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, oltre ai sensori di luce ambientale che sono in grado di rilevare in maniera intelligente la luminosità dell’ambiente. Il modello da 50 pollici costa 599,99 euro, mentre si sale a 699,99 euro per il modello da 55′ e 899,99 euro per il modello da 65”.

Per quanto riguarda la Smart Band 7 Pro, a bordo del nuovo device troviamo oltre 110 modalità sportive e tutti i sensori tipici dei prodotti di alto livello, tra cui quello per il monitoraggio del sonno. Il display AMOLED rettangolare da 1,64” resiste all’acqua fino a 5 atmosfere e garantisce un’autonomia di circa due settimane. Il prezzo è di 99,99 euro (in vendita dal 7 ottobre).

Infine, il Vacuum X10+ è un robot aspirapolvere che compie una serie di operazioni utilissime, tra cui lo svuotamento della spazzatura nell’apposito contenitore, il riempimento del serbatoio dell’acqua e l’asciugamento automatico del panno così da evitare umidità e cattivi odori. Il robot viene venduto al prezzo di 899,99 euro dal 10 ottobre.

Fonte GSMArena