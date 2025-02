Xiaomi svela il 15 Ultra in Cina: attesa per la presentazione globale al MWC di Barcellona

Xiaomi sta per lanciare il suo nuovo smartphone, il 15 Ultra, in Cina entro la fine di questo mese. La presentazione globale sarà anticipata a Barcellona, durante il Mobile World Congress , in programma per l'inizio di marzo. Intanto, alcune indiscrezioni hanno iniziato a circolare riguardo alle configurazioni di memoria, storage, e le colorazioni disponibili per il modello internazionale, rivelando dettagli che sembrano divergere dalle prime informazioni emerse a gennaio.

Configurazioni di memoria e storage

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra arriverà sul mercato globale con due varianti di RAM e memoria interna: 12 GB di RAM e 256 GB di storage, oppure 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Sorprendentemente, non è prevista l'opzione di 16 GB di RAM con 512 GB di storage, una configurazione che si aspettavano in molti. Questo dato può risultare inaspettato, soprattutto considerando che Xiaomi è un produttore Android di prim'ordine, distinto da Samsung.

Nel mercato cinese, il dispositivo offrirà invece varianti più robuste, con 16 GB di RAM abbinate a opzioni di storage da 512 GB e 1 TB. Questa discrepanza nella disponibilità di configurazioni, dettata dalle differenti politiche commerciali dei mercati, è un argomento di discussione tra gli appassionati tech. Le scelte di Xiaomi potrebbero essere rappresentative di una strategia mirata a ottimizzare i costi e soddisfare le richieste di un mercato più diversificato e sempre più competitivo.

Colorazioni e specifiche tecniche

Per quanto riguarda il design, il Xiaomi 15 Ultra sarà disponibile a livello globale in tre colorazioni: verde, nero e bianco. Un leak precedente aveva menzionato anche l'argento, ma non ci sono conferme in merito per il mercato internazionale. Le specifiche tecniche dell'edizione globale dovrebbero allinearsi a quelle dell'edizione cinese, fatta eccezione per le varianti di RAM e storage.

In un ecosistema competitivo come quello degli smartphone, il Xiaomi 15 Ultra si distingue per la potenza del processore: sarà equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Lo smartphone presenterà inoltre un display QHD+ LTPO OLED, garantendo una qualità visiva eccellente. Sul retro, avrà ben quattro telecamere tra cui un obiettivo principale, un'ottica ultrawide, un teleobiettivo a breve distanza e una telecamera periscopica telefoto da 200 MP capace di catturare immagini a lunga distanza.

Batterie e ricarica

Le fonti non concordano sul valore della batteria, con dimensioni che oscillano tra i 5.400 mAh e i 6.000 mAh. Gli utenti sperano che sia confermata l'opzione di capacità maggiore. Il dispositivo supporterà una ricarica ultra-rapida fino a 90 W tramite cavo e fino a 50 W in modalità wireless. Questo è un aspetto cruciale da considerare, dato che una batteria performante e una ricarica veloce stanno diventando requisiti vitali per gli utenti più esigenti.

In aggiunta a queste specifiche, il Xiaomi 15 Ultra utilizzerà HyperOS 2.0, basato su Android 15. Con il sempre crescente interesse per il sistema operativo, gli utenti si attendono un'interazione fluida e nuove funzionalità che potrebbero migliorare l'esperienza d'uso.

Xiaomi sta preparando il terreno per un lancio promettente, con l'attesa di chiarire ulteriormente dettagli e caratteristiche del 15 Ultra nell'imminente evento di Barcellona. Il mercato globale è in fervente attesa della presentazione di questo dispositivo, desideroso di sapere come si posizionerà rispetto ai suoi rivali nella corsa al primato nel settore degli smartphone.