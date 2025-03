Xiaomi svela i nuovi smartphone e dispositivi in Europa: ecco le novità di quest'anno

Il gigante della tecnologia Xiaomi mette a segno un colpo straordinario con il lancio dei suoi ultimi smartphone nel Regno Unito e in Europa. Dopo la presentazione del modello 15 Ultra in Cina, la casa produttrice ha svelato anche il modello base Xiaomi 15, catturando l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Oltre ai telefoni, Xiaomi ha in serbo un'interessante gamma di tablet, auricolari e dispositivi per il fitness.

Disponibilità e prezzi degli smartphone Xiaomi 15 e 15 Ultra

A partire da oggi, gli utenti possono ordinare i nuovi Xiaomi 15 e 15 Ultra. Il prezzo parte da 1,299 sterline per l'Ultra e 899 sterline per il 15. Entrambi i modelli sono alimentati dal processore Snapdragon 8 Elite e offrono batterie capienti, ricarica rapida sia cablata che wireless, e sono certificati IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, rendendoli ideali per un uso quotidiano.

L’attrattiva principale di questi smartphone non è solo la potenza, ma anche le specifiche fotografiche. Sebbene entrambi i modelli abbiano un setup di fotocamere simile, con obiettivi da 50 megapixel per la fotocamera principale, il teleobiettivo e la grandangolare, l’Ultra si distingue per l'utilizzo di sensori differenti per ogni lente. A questo si aggiunge un quarto obiettivo, un periscopio da 200 megapixel capace di ingrandire fino a 4,3x, che conferisce un'ulteriore versatilità alla fotografia. È importante notare anche la disponibilità di un "Photography Kit" al prezzo di 179 sterline , dotato di un’impugnatura funzionale e accessori per migliorare l'esperienza fotografica.

I tablet Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: specifiche e caratteristiche

Insieme agli smartphone, Xiaomi ha lanciato anche i tablet Pad 7 e Pad 7 Pro. Entrambi i dispositivi vantano schermi da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate di 144Hz, rendendoli perfetti per la visione di contenuti multimediali e per un utilizzo fluido.

Le specifiche tecniche sono comparabili, ma il modello Pro si distingue per un processore Snapdragon 8s Gen 3, più veloce rispetto al 7 Plus Gen 3 presente nel modello base. Inoltre, il Pad 7 Pro possiede fotocamere con risoluzione superiore, attirando l’attenzione di chi cerca performance elevate anche nelle immagini. Sono stati annunciati prezzi a partire da 369 sterline per il modello base e 449 sterline per il Pro. Per chi è interessato a una maggiore qualità visiva, è disponibile una variante "Matte Glass" del Pro a 549 sterline , progettata per ridurre i riflessi.

Auricolari e dispositivi indossabili: le novità di Xiaomi

Per completare il suo assortimento, Xiaomi ha presentato in Europa anche i nuovi Buds 5 Pro. Questi auricolari sono disponibili in versione Bluetooth e in una variante separata Wi-Fi, offrendo una qualità sonora migliorata quando abbinati a uno smartphone Xiaomi compatibile. Le opzioni di connettività sono studiate per garantire un'esperienza d’uso fluida e priva di interferenze.

Infine, la rinnovata Smart Band 9 Pro offre un tracciamento della salute potenziato rispetto al modello precedente, perfezionando le funzionalità di monitoraggio delle attività fisiche. La Watch S4, d'altra parte, si presenta come uno smartwatch semplice e funzionale, ritornando alle cerniere intercambiabili già introdotte lo scorso anno con la Watch S3, offrendo così un'opzione personalizzabile per gli utenti.

Xiaomi continua così la sua espansione nel mercato europeo, presentando dispositivi che promettono di soddisfare le esigenze di un'utenza sempre più tecnologica e attenta alle performance.