Xiaomi svela i modelli di smart TV A e A Pro per il 2026: design e caratteristiche aggiornate

Xiaomi si riconferma un attore di rilievo nel panorama tecnologico globale annunciando la propria gamma di smart TV per il 2026. Con un’attenzione particolare a qualità e prezzi competitivi, il colosso cinese si avvia a conquistare il mercato anche in questo settore. I nuovi modelli di TV A e A Pro sono già visibili sul sito ufficiale dell’azienda, rivelando specifiche tecniche e design che promettono di soddisfare le esigenze dei consumatori. Scopriamo insieme le principali novità di questi dispositivi.

Una gamma diversificata di modelli

La serie Xiaomi TV A e A Pro 2026 offre una selezione varia di dimensioni, includendo varianti di 43, 50, 55 e 65 pollici. Inoltre, i modelli della serie A Pro si arricchiscono con l’introduzione di un’opzione premium da 75 pollici, pensata per coloro che cercano un’esperienza di visione più coinvolgente. Tutti i modelli sono progettati per posizionarsi nel mercato delle TV economiche, mirando a fornire un’ottima qualità 4K senza far lievitare i costi. Questa strategia di Xiaomi si conferma, consentendo ai consumatori di accedere a tecnologie avanzate a un prezzo più accessibile.

Dal punto di vista estetico, i nuovi modelli mantengono il design minimalista già apprezzato in passato, contraddistinto da profili sottili e linee pulite. La parte inferiore dei televisori presenta una barra metallica elegante, che ospita il logo dell’azienda, contribuendo a un look moderno e raffinato. Questa coerenza nel design è vista come una delle forze del marchio, poiché crea una riconoscibilità immediata tra gli utenti.

Innovazioni tecnologiche e specifiche avanzate

La serie TV A 2026 include pannelli QLED 4K a 60 Hz, supportando standard come HDR10 e HLG. Grazie alle tecnologie di Motion Estimation e Motion Compensation , i nuovi modelli garantiranno immagini più fluide, specialmente durante scene ad alta intensità. Queste funzionalità sono particolarmente interessanti per gli appassionati di cinema e di sport, poiché consentono di godere di un’esperienza visiva superiore.

In aggiunta, la serie presenta la Filmmaker Mode e la modalità Game Boot, la quale, sebbene non disponibile nel modello da 43 pollici, offre un refresh rate simulato di 120 Hz per garantire prestazioni ottimali nei videogiochi. Il supporto per il gaming è un elemento chiave, dato l’aumento dell’interesse per le console e i servizi di streaming di giochi.

La linea TV A Pro, invece, porta ulteriori miglioramenti, avvalendosi di un display QLED con una copertura del 94% del colore DCI-P3, e supporto HDR10+. Queste specifiche elevano ulteriormente l’esperienza visiva, offrendo colori più vivaci e immagini di alta qualità, adatte sia per contenuti video che per giochi.

Una smart TV al servizio degli utenti

Un aspetto di rilievo della nuova gamma è l’integrazione di Google TV, che amplia le possibilità di intrattenimento per gli utenti. Questa piattaforma consente di accedere a film, serie e programmi tramite app e abbonamenti in modo più organizzato, fornendo raccomandazioni personalizzate in base ai gusti e alle visualizzazioni precedenti.

I comandi vocali rappresentano un’altra funzionalità significativa; l’utente può semplicemente attivare Google Assistant con la frase “Hey Google” o premendo il tasto dedicato sul telecomando Bluetooth. Attraverso questa funzione, è possibile cercare contenuti specifici, gestire lo streaming e anche controllare le impostazioni della TV. Con la funzione Chromecast integrata, si ha la possibilità di proiettare contenuti direttamente da smartphone o tablet, ampliando ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Dal punto di vista audio, Xiaomi non manca di sorprendere. I modelli della nuova serie sono dotati di altoparlanti doppi da 10W, supportando le tecnologie come Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X. Tuttavia, si segnalano delle assenze, come il supporto per Dolby Atmos, che potrebbe essere una mancanza per gli utenti più esigenti.

Prezzi e disponibilità sul mercato

Attualmente, i dettagli sui prezzi della nuova gamma di TV A e A Pro 2026 non sono stati ufficializzati dal produttore. Tuttavia, ci si aspetta che i costi non si discostino molto da quelli dei modelli dell’anno precedente, dove il TV A 2025 da 43 pollici era stato lanciato a 319 €, mentre il modello A Pro partiva da 339 € per le forme più piccole.

I nuovi modelli dovrebbero fare il loro debutto prima nel mercato europeo e asiatico, espandendone gradualmente la disponibilità in altre regioni. Grazie alla loro apparizione sul sito ufficiale, gli appassionati attendono un lancio imminente, con speranze di novità sia nei prezzi che nelle specifiche tecniche nelle prossime settimane. Con un occhio sempre attento al mercato, Xiaomi si propone di continuare a crescere nel settore delle smart TV anche nella nuova annata.