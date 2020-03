Xiaomi ricarica rapida a 40W, ecco la demo per caricabatterie wireless

La ricarica wireless non è una tecnologia nuova è commercialmente disponibile, in particolare per gli smartphone, da un po ‘di tempo. Tuttavia, la tecnologia wireless si trova sempre un passo o due indietro rispetto la sua controparte cablata. Ma con i recenti progressi e le scoperte, l’efficienza e l’efficacia di questa tecnologia stanno migliorando. Esempio di questo è Xiaomi che in questi giorni ha presentato un nuovo caricabatterie rapido wireless da 40 W.

Xiaomi ricarica rapida a 40W

Fin ad oggi, il Mi Charge Turbo che offre una soluzione di ricarica da 30 W, è la migliore offerta di ricarica wireless del colosso tecnologico cinese disponibile in commercio.

Avevamo già parlato della ricarica rapida da 100W a cui starebbe lavorando Xiaomi secondo quanto annunciato da Lu Weibing presidente del marchio cinese.

In questi giorni, però, Chang Cheng, vicepresidente del gruppo Xiaomi, ha condiviso un video sul suo account Weibo ufficiale, in cui mostrava la nuova ricarica rapida wireless a 40W per Xiaomi. Il video mostra una versione modificata del Mi 10 Pro con una batteria da 4.000 mAh. Questo modello di test è stato quindi caricato dal nuovo caricabatterie rapido wireless che è stato in grado di caricarlo al 57% in soli 20 minuti e di raggiungere la carica completa in 40 minuti.

Secondo quanto comunicato da Xiaomi il prototipo di caricabatterie rapido wireless utilizzato nei test è dotato di un dispositivo di raffreddamento verticale.

Xiaomi era in prima linea nelle soluzioni di ricarica wireless fino a prima che arrivasse il nuovo Vivo Apex 2020. Il dispositivo era solo un concept ma con una caratteristica saliente: la mancanza di supporto di ricarica cablata e la possibilità di avere solo la ricarica rapida wireless da 60 W. Ma il portatile non è disponibile in commercio. Per ora dobbiamo attendere che Xiaomi o Vivo arrivino con un prodotto che supporti una ricarica così rapida e che sia anche pronto per la produzione di massa

Fonte gizmochina