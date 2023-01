Xiaomi Redmi Note 11S, che sconto su Amazon: 100 euro in meno

Xiaomi è senza dubbio una delle aziende che è cresciuta maggiormente in questi ultimi anni, riuscendo a diventare un vero e proprio gigante nel settore degli smartphone. Il successo dei prodotti della società cinese è dovuto soprattutto alla capacità di offrire specifiche tecniche sempre all'altezza ad un prezzo più che accessibile per le tasche degli utenti.

Chiaramente, anche se parliamo di cifre contenute, i clienti interessati all'acquisto di uno smartphone Xiaomi sperano sempre di poter usufruire di qualche offerta, in modo tale da potersi assicurare uno dei prodotti dell'azienda cinese ad un prezzo ancora più basso.

Ecco perché l'ultimo super sconto su Amazon ha immediatamente catturato l'attenzione degli utenti. Proprio in queste ultime ore, infatti, è disponibile sul sito del colosso dell'e-commerce Xiaomi Redmi Note 11S, uno smartphone che riesce ad assicurare prestazioni eccellenti ad un prezzo alla portata di tutti.

Il dispositivo viene messo in vendita con uno sconto del 33% rispetto alla cifra di partenza. Invece di 299,90 euro, infatti, i clienti andranno a spendere solo 199,98 euro per l'acquisto del modello da 128 GB: il risparmio di circa 100 euro non può che fare gola.

Tra le caratteristiche principali di Xiaomi Redmi Note 11S troviamo il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici - con frequenza di aggiornamento del display di 90Hz, ndr - che garantisce nitidezza ottimale anche durante la piena luce del giorno grazie all'ampia gamma di colori. Inoltre, il telefono dispone di quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 108 MP in grado di acquisire immagini e video ad altissimo livello. La fotocamera principale è accompagnata da un sensore grandangolare da 8 MP con un angolo di visione di 118 gradi, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità sempre da 2 MP.

Infine, va segnalata anche la batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida a 33W che consente di ricaricare il dispositivo interamente in 58 minuti.