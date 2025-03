Xiaomi: Record di fatturato nel 2024 e prospettive di crescita per il 2025

Xiaomi ha recentemente reso noti i risultati finanziari per il quarto trimestre del 2024 e per l’intero anno, segnando un traguardo significativo nel panorama tecnologico globale. L’azienda ha riportato un fatturato di 365,9 miliardi di yuan , un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Questo successo è attribuibile a una performance forte in tutti i settori chiave, inclusi smartphone, veicoli elettrici, IoT e servizi Internet.

Fatturato dagli smartphone e posizione nel mercato

Nel 2024, le vendite di smartphone di Xiaomi hanno raggiunto 191,8 miliardi di yuan , rappresentando il 52% delle vendite complessive dell’azienda. Durante l’anno, Xiaomi ha venduto 169 milioni di unità, confermandosi tra i primi tre produttori di smartphone in 56 paesi e al quinto posto in altri 13 paesi. Questo risultato evidenzia una crescente fiducia dei consumatori nei prodotti Xiaomi, consolidando ulteriormente la sua posizione competitiva sul mercato.

Il rapporto annuale mette in luce anche una tendenza verso il premium, con un significativo incremento del market share nel segmento degli smartphone di fascia alta. Xiaomi ha catturato il 24,3% del mercato nella fascia di prezzo tra 4.000 e 5.000 yuan e il 9,7% nella fascia di prezzo tra 5.000 e 6.000 yuan . Questi dati indicano un’evoluzione in corso verso una clientela disposta a investire di più per tecnologie superiori e caratteristiche avanzate.

Ecosistema Xiaomi: una rete in continua espansione

Xiaomi ha anche annunciato che il suo ecosistema è composto da 700 milioni di utenti attivi mensili , con 170 milioni di questi residenti in Cina. Questi utenti sono distribuiti tra possessori di smartphone, dispositivi per la smart home, wearables e veicoli elettrici, a testimonianza della diversificazione e dell’integrazione dell’offerta dell’azienda.

Questo ecosistema sempre più connesso assicura a Xiaomi una base solida per lo sviluppo di nuove funzionalità e servizi, permettendo di fidelizzare i clienti e di espandere la commercializzazione di prodotti in nuove aree. Avere una tale massa critica di utenti rappresenta un vantaggio notevole per il futuro dell’azienda, specialmente nell’era della digitalizzazione e della connettività globale.

Crescita dei veicoli elettrici e progetti futuri

Riguardo ai veicoli elettrici, Xiaomi ha visto un incremento costante delle consegne ogni trimestre, raggiungendo un totale di 136.854 unità vendute nel 2024. Dopo aver superato le 200.000 unità totali, l’azienda ha rivisto al rialzo il proprio obiettivo di consegna per il 2025, fissandolo a 350.000 veicoli. Questa decisione riflette non solo una domanda crescente per i veicoli elettrici, ma anche l’impegno di Xiaomi a investire nel settore per diffondere una mobilità sostenibile.

Investimenti in ricerca e sviluppo

Xiaomi ha rivelato di avere 21.190 dipendenti dedicati alla ricerca e sviluppo, con investimenti che nel 2024 hanno toccato i 24,1 miliardi di yuan . La società ha in programma di aumentare i propri finanziamenti in questo ambito del 25%, puntando a 30 miliardi di yuan per il 2025. Questi investimenti evidenziano la volontà dell’azienda di continuare a innovare e a migliorare la propria offerta, garantendo così una solida posizione competitiva nel futuro.

La direzione intrapresa da Xiaomi sembra promettente, con prospettive di crescita che continuano a espandersi su più fronti del mercato tecnologico. I risultati finanziari ultimi, uniti a piani ambiziosi per il futuro, pongono l’azienda in una posizione trainante nel settore hardware e servizi connessi.