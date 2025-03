Xiaomi presenta un innovativo obiettivo magnetico modulare al MWC 2025

Il Mobile World Congress 2025 si sta rivelando un palcoscenico straordinario per le novità tecnologiche e tra le presentazioni più interessanti c’è indubbiamente l'obiettivo magnetico modulare di Xiaomi. Il gigante cinese dell’elettronica, già noto per il suo impegno nella fotografia mobile con gli ultimi modelli Xiaomi 15 e 15 Ultra dotati di lenti Leica, ha svelato un'idea originale che potrebbe rivoluzionare l'uso dei sensori fotografici sugli smartphone.

Il sistema ottico modulare: una nuova frontiera

Xiaomi ha introdotto il “Modular Optical System”, un obiettivo esterno progettato per agganciarsi al retro degli smartphone tramite un sistema magnetico. Durante la fiera, il prototipo è stato mostrato utilizzando un Xiaomi 15 modificato, equipaggiato con un magnete Qi2 simile a quello che troviamo sugli iPhone. Questo sistema permette di unire la maneggevolezza degli smartphone con la versatilità di obiettivi di qualità.

Il modulo ottico è dotato di un sensore integrato e si affida a un sistema di aggancio molto preciso, che prevede l'uso di due piccoli perni che posizionano stabilmente l'obiettivo e consentono l'alimentazione della batteria dello smartphone. Grazie alla tecnologia LaserLink sviluppata da Xiaomi, il modulo si connette all'interfaccia della fotocamera, permettendo di accedere a tutte le funzionalità di scatto e all’elaborazione delle immagini tramite il software Leica presente nell’app dedicata.

Nonostante si tratti di un prototipo, l'obiettivo magnetico si presenta con rifiniture che fanno pensare a un lancio imminente sul mercato.

I precedenti tentativi nel settore della fotocamera modulare

L'idea di obiettivi modulari non è una novità assoluta. Già nel 2014, Sony aveva provato a entrare in questo segmento con la sua serie QX, che prevedeva un'immagine remota collegata agli smartphone. Anche Samsung nel 2013 tentò di conquistare il mercato con il Galaxy S4 Zoom, un dispositivo dotato di una fotocamera point-and-shoot integrata. Circa tre anni dopo, Motorola presentò i Moto Mods per i telefoni Moto Z, i quali includevano accessori modulari, tra cui uno sviluppato in collaborazione con Hasselblad, un modulo True Zoom con zoom ottico 10x. Tuttavia, nessuna di queste iniziative ha riscosso il successo sperato.

Dettagli tecnici dell’obiettivo Xiaomi

L'obiettivo magnetico di Xiaomi offre una lunghezza focale equivalente a 35mm, con un'apertura che varia da f/1.4 fino a f/11, mentre la messa a fuoco avviene manualmente attraverso una ghiera dedicata. Non è prevista una ghiera di controllo sull'obiettivo per l'apertura, quindi le regolazioni devono essere eseguite utilizzando la modalità Pro nell'app fotocamera. La funzionalità di autofocus è disponibile in tutte le modalità di ripresa e il motore interno produce un suono udibile durante le operazioni di messa a fuoco.

Inoltre, questo modulo ottico è costruito con un vetro asferico 6G e presenta un design a distanza di flange ridotta, il che contribuisce a mantenere il peso dell'intero modulo attorno ai 100 grammi. Xiaomi non considera questo solo un obiettivo aggiuntivo, ma una parte integrante di un sistema modulare più ampio, con piani per sviluppare ulteriori obiettivi con diverse lunghezze focali e accessori grazie alla tecnologia LaserLink.

Aggiornamenti dal MWC 2025

Il Mobile World Congress 2025 a Barcellona continua a essere un importante centro di innovazione. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità dall'evento, è possibile consultare gli articoli dedicati pubblicati in questa sezione. L’evoluzione della tecnologia continua a sorprendere, e l’approccio modulare di Xiaomi potrebbe cambiare il modo in cui si concepisce la fotografia mobile.