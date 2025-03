Xiaomi presenta nuove tecnologie innovative al MWC 2025: Ecco tutte le novità

L'evento di Xiaomi ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia, presentando una miriade di dispositivi che arricchiranno la gamma globale dell'azienda. In debutto al Mobile World Congress 2025, i nuovi prodotti non si limitano a smartphone, ma spaziano dai tablet ai wearable, promettendo innovazioni interessanti per gli utenti. Vediamo insieme i dettagli e le novità che Xiaomi ha in serbo per il mercato italiano.

L’uscita dello Xiaomi Watch S4

Uno dei protagonisti della presentazione è senza dubbio lo Xiaomi Watch S4, un dispositivo versatile che non utilizza Wear OS, bensì il nuovo sistema HyperOS 2.0. Con un design elegante e pratico, questo smartwatch si propone come un alleato per il monitoraggio della salute con un'autonomia eccezionale di 15 giorni. Tuttavia, il modello disponibile in Italia è solo quello Bluetooth, privo della connettività 4G.

Il display AMOLED circolare si distingue per la sua qualità e la possibilità di personalizzazione, non dimenticando le oltre 150 modalità sportive supportate. Lo smartwatch include anche diversi strumenti per il monitoraggio della salute, come il controllo della frequenza cardiaca e il rilevamento dell'ossigeno nel sangue. Grazie al GPS a doppia frequenza implementato nel dispositivo, gli utenti possono contare su una geolocalizzazione precisa durante le loro attività.

Le specifiche tecniche evidenziano un display da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità ottimale di ben 2200 nit. Con un peso di soli 44,5 grammi e materiali di alta qualità di cui è composta, il Watch S4 si presenta come un dispositivo robusto, dotato di certificazione di resistenza all'acqua fino a 5 ATM. Le dimensioni di 47,3 x 47,3 x 12 mm lo rendono un accessorio di stile per ogni polso.

La nuova Xiaomi Smart Band 9 Pro

La Smart Band 9 Pro ha ricevuto una nuova colorazione "Cream White", rendendola ancora più accattivante. Questo dispositivo, già conosciuto tra gli appassionati, combina funzionalità avanzate a un design elegante. Realizzata in materiali come plastica TPU e pelle, e protetta da Gorilla Glass Victus, la band è resistente e confortevole.

Con un display AMOLED di 1,74 pollici e una risoluzione di 336 x 480 pixel, la Smart Band 9 Pro offre un'ottima visibilità. Riconosce la presenza di interessanti funzionalità come il monitoraggio della salute, la compatibilità con Android 8.0 e iOS 12 e oltre 150 modalità sportive. La batteria da 350 mAh assicura un'autonomia che può arrivare fino a 21 giorni, un elemento fondamentale per chi cerca un dispositivo affidabile.

Questo prodotto si configura mediante l'app Mi Fitness, rendendolo estremamente semplice da utilizzare. Le possibilità di personalizzazione tramite diverse watchfaces e cinturini conferiscono alla Smart Band 9 Pro un tocco di stile personale. La resistenza all'acqua di 5 ATM la rende ideale per l’uso quotidiano, anche durante le attività più intense.

Innovazione audio con le Xiaomi Buds 5 Pro

Le nuove Xiaomi Buds 5 Pro si presentano con l'obiettivo di rivoluzionare l’ascolto musicale. Questo dispositivo, presentato per la prima volta nello scorso febbraio, è stato dotato di tecnologia audio avanzata estratta dalla piattaforma Snapdragon Sound di Qualcomm, che le permette di fornire audio di alta qualità. Le cuffie, sia nella versione Bluetooth sia in quella Wi-Fi, assicurano un suono nitido e dettagliato, ideale per chi cerca prestazioni eccezionali.

Queste cuffie true wireless sono leggere, pesando solo 5,6 grammi ciascuna, ma non risparmiano sulle caratteristiche. Con la cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB, il suono è chiaramente definito e adattabile a diverse ambientazioni. La custodia di ricarica garantisce fino a 40 ore di autonomia totale, un fattore che le rende ideali per un uso prolungato durante la giornata.

La versione Wi-Fi delle Buds 5 Pro introduce ulteriori miglioramenti in termini di portata e autonomia, grazie alla tecnologia XPAN, che consente agli utenti di godere della musica anche a distanza dallo smartphone. Entrambi i modelli mantengono la stessa qualità audio, e offrono una connessione affidabile e una esperienza d’uso intuitiva.

Monopattini elettrici della serie Xiaomi Electric Scooter 5

Xiaomi ha anche ampliato la sua gamma di monopattini con la presentazione della serie Electric Scooter 5. Tra questi, il modello di punta è l’ Electric Scooter 5 Max, progettato per regalare un'esperienza di mobilità fluida e sicura. Con un motore da 1.000 W, questo monopattino riesce a raggiungere velocità fino a 25 km/h e a gestire pendenze fino al 22%.

Il sistema di sospensioni avanzato, che integra molla idraulica sia per le sospensioni anteriori sia per quelle posteriori, garantisce un comfort ottimale anche su terreni irregolari. La capacità di recupero dell'energia e il riconoscimento delle pendenze, che ottimizzano il consumo energetico, sono solo alcune delle caratteristiche innovative.

L'autonomia raggiunge i 60 km con una semplice ricarica di 3 ore, fornendo così un utilizzo prolungato ideale per spostamenti in città. La protezione contro l'acqua e la funzionalità di illuminazione automatica evidenziano la cura dei dettagli, fondamentali per la sicurezza degli utenti.

Dettagli sulla disponibilità e i prezzi

I nuovi dispositivi presentati da Xiaomi saranno disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale e su Amazon a partire da ora. Pertanto, per chi fosse interessato, ecco un riepilogo dei prezzi consigliati per i vari dispositivi:

Xiaomi Watch S4 : €159,99 per le colorazioni Nero e Argento ; colorazione Arcobaleno a €169,99.

: €159,99 per le colorazioni e ; colorazione a €169,99. Xiaomi Smart Band 9 Pro : €89,99 nella nuova variante Cream White .

: €89,99 nella nuova variante . Xiaomi Buds 5 Pro: €199,99 e €219,99 .

La gamma dei monopattini, infine, completa un'offerta ricca e variegata, consolidando ulteriormente la presenza di Xiaomi nel mercato di dispositivi tecnologici.