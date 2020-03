Xiaomi potrebbe rilanciare Mi 6 con nuove specifiche e alcune modifiche

Xiaomi Mi 6 è uno dei telefoni più iconici di Xiaomi. È anche uno dei suoi dispositivi di punta più popolari. Oggi, indiscrezioni non confermate affermano che l’azienda cinese sta pianificando di rilanciare il telefono ma con nuove specifiche e probabilmente alcuni cambiamenti nel design. Si prevede che il telefono soddisferà coloro che richiedono un dispositivo di piccole dimensioni ma ugualmente potente.

Xiaomi: nuovo Mi 6 in arrivo?

Sul social network cinese Weibo, il profilo Digital Chat Station ha annunciato che Xiaomi starebbe lavorando su un dispositivo con un piccolo display ma senza dare molte altre informazioni. Il leaker afferma che la maggior parte dei produttori di display ha già costruite le proprie linee di produzione per produrre schermi di dimensioni medio-grandi. Quindi se si dovrà realizzare un piccolo display per Xiaomi, questo sarà fatto in una linea personalizzata che sarà piuttosto costosa. L’azienda cinese dovrà condurre ampie ricerche di mercato per determinare se sarà redditizio realizzare un tale dispositivo.

Ti ricordiamo che Xiaomi Mi 6 è stato presentato ufficialmente in Cina nell’aprile del 2017. Il telefono si presenta con display LCD da 5.15 pollici. È dotato di Snapdragon 835 con 6GB di RAM (LPDDR4X), con una memoria interna che può essere di 64GB o 128GB.

Nel frattempo, in questi giorni, Xiaomi ha pubblicato un sondaggio su Weibo chiedendo quanto le persone sarebbero disposte a pagare per una nuova versione del Mi 6 con le seguenti specifiche: stesse dimensioni e forma del Mi 6, una tacca o un foro, singola telecamera posteriore o doppia fotocamera posteriore, capacità della batteria che dura fino a un giorno, chipset Snapdragon serie 700 (o chipset Snapdragon serie 800 se non influisce sul peso e sulle dimensioni del telefono) e NFC.

Questa è sicuramente un’indagine di mercato per il dispositivo in arrivo e il risultato influenzerà la decisione finale di Xiaomi sull’opportunità di proseguire o meno con questo nuovo progetto. E tu cosa ne pensate del Mi 6 2020? Potrebbe essere un dispositivo interessante?

Fonte gizmochina