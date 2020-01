Xiaomi pieghevole due nuovi design brevettati in Cina

Già l’anno scorso erano iniziate a circolare le prime voci riguardo un brevetto depositato da Xiaomi presso il il WIPO riguardo un dispositivo pieghevole a conchiglia e con un modulo fotografico a scomparsa.

Riguardo i modelli di smartphone pieghevole l’azienda non ha ancora annunciato nulla di ufficiale, ma in questi giorni sappiamo che due nuovi design di Xiaomi pieghevoli sono stati brevettati in Cina presso CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Dai brevetti depositati si può intuire molto riguardo il design dei pieghevoli ed entrambi sembrano portare molte novità in questo campo, ma uno in particolare, sembra molto originale..

Xiaomi pieghevole: due differenti design

Questi due nuovi design di pieghevoli Xiaomi brevettati sembrano, in realtà, differenti da quei brevetti depositati in precedenza ma anche molto diversi tra di loro.

Il primo design mostra un telefono che ci ricorda un po’ Huawei Mate X. Questo dispositivo si piega orizzontalmente verso l’esterno. Una volta piegato, le sue telecamere (per ora se ne vedono due, più il flash LED) sono posizionate sul retro e allineate verticalmente lungo una cornice laterale che è separata dal display. Una volta aperto, invece, lo smartphone mostra le fotocamere sul lato anteriore.

Il secondo brevetto depositato di uno Xiaomi pieghevole mostra un modello molto diverso da tutti quelli visti fino ad ora in quanto si piega verso l’esterno. Questo dispositivo dal design davvero originale sembra avrà il display, non più all’interno come visto fino ad ora, ma all’esterno.

Da piegato presenta cornici su tre lati, in basso, a sinistra e a destra e si può notare un grande alloggiamento per il comparto fotografico. Questa soluzione per quanto riguarda le fotocamere ci sembra davvero strana e anche non molto pratica da utilizzare.

Il primo progetto ha molte più probabilità di diventare realtà, mentre il secondo, per quanto possa apparire come un’idea innovativa, non sembra molto pratico da utilizzare. Per ora non abbiamo né conferme né smentite ufficiali, possiamo solo ipotizzare che la casa cinese potrebbe presentare il primo smartphone pieghevole al MWC di quest’anno.

