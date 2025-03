Xiaomi Pad 7 Pro: il nuovo tablet di casa Xiaomi pronto per il mercato globale

Xiaomi ha recentemente reso disponibile il Pad 7 Pro per il mercato globale, un dispositivo che punta a soddisfare le esigenze di utenti in cerca di prestazioni elevate e versatilità. In questa recensione, esploreremo le caratteristiche principali del tablet e i suoi accessori ufficiali, analizzando cosa lo rende un'opzione interessante nel panorama della tecnologia mobile.

Accessori in dotazione e Focus Pen

All’interno della confezione del Xiaomi Pad 7 Pro, gli utenti troveranno un cavo USB-A a USB-C, elemento essenziale per la ricarica e la connessione al computer. A completare l’offerta, è disponibile anche la Focus Pen, un pennino studiato appositamente per essere utilizzato con il tablet. Per accoppiare il pennino, è sufficiente posizionarlo sul lato magnetico del dispositivo, rendendo facile e veloce la configurazione.

La chiave per una produttività superiore: la cover e le tastiere

Xiaomi ha ambiziosamente progettato il Pad 7 Pro per essere utilizzato come un vero e proprio computer personale. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha sviluppato due tastiere e una cover protettiva. La Pro Cover, ad esempio, è caratterizzata da un design a origami intelligente, già utilizzato per il Pad 6S Pro, e presenta una finitura in pelle PU che aggiunge un livello di protezione notevole, oltre a una maggiore facilità d'uso.

La Xiaomi Pro Focus Keyboard

Un altro elemento che merita attenzione è la Pro Focus Keyboard, che si ispira all’Apple Magic Keyboard concepita per l’iPad Pro. Questa tastiera presenta un pad magnetico alzato per il tablet e una tastiera QWERTY completa, accompagnata da un trackpad in vetro situato sotto ai tasti. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto a una tastiera da laptop tradizionale, la Pro Focus Keyboard rende comunque il Pad 7 Pro adatto per svolgere lavori legati al web in modo efficace.

Pro Keyboard: un'alternativa più economica

Per coloro che non sentono il bisogno di un trackpad, è possibile optare per la Pro Keyboard, un modello più semplice e accessibile. Sebbene non possa vantare lo stesso livello di qualità premium della Pro Focus Keyboard, la Pro Keyboard offre una piacevole esperienza di digitazione grazie ai suoi tasti QWERTY, rendendoai di più ai budget limitati senza compromettere troppo sulla funzionalità.

Dettagli tecnici del Pad 7 Pro

Xiaomi ha seguito una strategia di upgrade diretta con il Pad 7 Pro. La dimensione del display è aumentata di 0,2 pollici e la luminosità è notevolmente migliorata, passando da 550 a 800 nits, mantenendo però il profilo del display IPS LCD a 144Hz. Il SoC impiegato è il Snapdragon 8s Gen 3, un netto potenziamento rispetto all'8+ Gen 1 del Pad 6 Pro, abbinato alle configurazioni di RAM da 8GB o 12GB. La memoria interna è stata aggiornate al formato più veloce UFS 4.0, tranne per il modello da 128GB, che rimane su UFS 3.1.

La batteria del Pad 7 Pro ha una capacità leggermente maggiore, arrivando a 8,850mAh, mantenendo la potenza di ricarica a 67W, offrendo così un’autonomia che dà garanzie ai suoi utenti.

Prossimamente la recensione del Pad 7 Pro

Una recensione approfondita del Xiaomi Pad 7 Pro è in arrivo, ma nel frattempo gli utenti possono attendere di conoscere come si comporta questo tablet nel mondo reale, tra prestazioni, durata della batteria e usabilità quotidiana. Con una serie di funzionalità interessanti e accessori progettati per migliorare la produttività, il nuovo dispositivo di Xiaomi potrebbe essere una scelta vincente per molti.