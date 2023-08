Xiaomi MIX Fold 3 ufficiale il 14 agosto: cosa rivelano le immagini

Samsung ha appena presentato ufficialmente i suoi due nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, dimostrando ancora una volta di essere tra le aziende leader di questa particolare tipologia di telefoni.

Tuttavia il colosso di Seul sa bene che deve affrontare una concorrenza agguerrita nel settore dei foldable. Basti pensare a Xiaomi, che ha riscosso molti apprezzamenti per la sua serie MIX Fold e si prepara ad annunciare il nuovo prodotto di questa linea di pieghevoli.

Il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha appena dichiarato su X (il sito di social media precedentemente noto come Twitter) che Xiaomi MIX Fold 3 sarà annunciato lunedì 14 agosto. E non è tutto, perché Lei Jun ha anche condiviso i render ufficiali dello Xiaomi MIX Fold 3, accompagnati da una didascalia dove il nuovo pieghevole viene descritto in 3 parole: “Sottile, elegante e premium”.

La buona notizia è che Xiaomi ha deciso di confermare il design super sottile ed elegante della serie Mix Fold. Il grande cambiamento rispetto al passato è la presenza della quarta fotocamera, incorporata nell’isola della fotocamera leggermente rialzata. Presumibilmente il telefono potrà contare su un teleobiettivo grandangolare (principale), un sensore ultra grandangolare e un altro teleobiettivo con un obiettivo periscopico.

Una lente periscopica è facilmente riconoscibile per la sua forma rettangolare: se l’ipotesi è confermata sarebbe la prima volta per un telefono della serie MIX Fold e consentirebbe al nuovo dispositivo di avere senz’altro un vantaggio rispetto al Galaxy Z Fold 5 di Samsung. Al momento non sono chiari i livelli di zoom che potrebbe garantire questo presunto obiettivo periscopico , ma è lecito aspettarsi un ingrandimento superiore a 2x o 3x.

Come sanno bene i fan di Xiaomi la serie MIX Fold è stata finora commercializzata solo in Cina. La speranza è che la terza generazione arrivi anche negli altri mercati, compreso quello italiano. Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbe essere alimentato con un processore Snapdragon 8 Gen 2 e dovrebbe poter contare su un display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.