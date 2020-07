Xiaomi lancia la Mi TV Stick per sfidare Amazon: il prezzo è di 39,99 euro

Nella giornata di mercoledì Xiaomi ha finalmente svelato l’attesissimo Mi TV Stick durante l’evento Global Ecosystem Product Launch, dove l’azienda svela alcuni dei suoi nuovi prodotti.

Simile alla Amazon Fire TV Stick, la Mi TV Stick appena lanciata è un dispositivo di streaming portatile che si collega a un televisore tramite una porta HDMI. Gli utenti con Mi TV Stick possono quindi godersi in streaming film e programmi da Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar + e anche altre piattaforme. Il nuovo dispositivo dell’azienda cinese viene inoltre fornito con Google Assistant e Chromecast integrati, oltre ad un telecomando Bluetooth.

Il Mi TV Stick appena lanciato somiglia ad Amazon Fire TV Stick soprattutto dal punto di vista del design. La colorazione scelta da Xiaomi è la nera, e la variante di colore è la medesima anche per il telecomando. Il dispositivo di streaming portatile del gigante di Pechino è alimentato da una CPU quad-core, abbinata a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Inoltre, Mi TV Stick funziona con il sistema operativo Android TV, anche se senza Mi TV Patchwall. La Mi TV Stick supporta inoltre il formato audio Dolby Audio e DTS, e viene confermato anche il supporto per i video con risoluzione Full HD (1.080×1.920 pixel) a 60fps.

Come accennato in precedenza, il nuovo dispositivo portatile viene fornito con l’app Netflix e Amazon Prime preinstallata, a cui è possibile accedere direttamente tramite pulsanti dedicati sul telecomando della Mi TV Stick.

Presente anche un pulsante per Google Assistant sul telecomando, che consente di abilitare i comandi vocali. Il prezzo di Mi TV Stick per i mercati internazionali – compreso quello italiano, ndr – è di 39,99 euro per la singola variante 1080p. Il colosso tecnologico cinese non ha ancora rivelato i dettagli relativi alla disponibilità del dispositivo di streaming portatile, anche se alcuni siti rivelano che il prodotto potrà essere acquistato in Italia dal prossimo 20 luglio.

Fonte Gadgets360