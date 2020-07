Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, ecco la nuova variante: tutti i dettagli

Xiaomi è pronta ad ufficializzare un nuovo prodotto per il settore audio. Stiamo parlando dei Mi True Wireless Earphones 2 Basic, i nuovi auricolari true wireless dell’azienda cinese. Stando a quanto confermato dalla stessa Xiaomi, gli auricolari saranno ufficiali nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio.

I nuovi auricolari sono stati svelati dalla società sui suoi canali di social media: stando alla denominazione scelta da Xiaomi e al design nel teaser, le Mi True Wireless Earphones 2 Basic potrebbero essere una variante economica degli auricolari Mi True Wireless 2 che l’azienda ha lanciato di recente. I tratti estetici sono effettivamente molto simili, anche se in questo caso è prevista una custodia di ricarica un pò più piccola.

Le informazioni relative al lancio provengono da un tweet di Xiaomi, che potrebbe aver implementato alcune novità su questo nuovo prodotto. Per esempio, stando a quanto riportato da alcune fonti la durata della batteria sarà probabilmente più estesa, anche se non ci sono ancora conferme da parte della società di Pechino. Mentre le Mi True Wireless Earphones 2 sono dotati di ricarica USB Type-C, la variante Basic potrebbe avere una porta Micro-USB.

Potrebbero esserci alcuni cambiamenti anche in termini di specifiche, con quest’ultima variante che potrebbe offrire funzionalità come il supporto del codec LHDC Bluetooth e la cancellazione del rumore ambientale per garantire telefonate più qualitative, consentendo all’utente di comprendere perfettamente l’interlocutore anche in condizioni di vento e pioggia.

La nuova variante “Basic” potrebbe scontrarsi sul mercato con un altro recente lancio di Xiaomi, ovvero le Redmi Earbuds S, che pure hanno ottenuto un certo riscontro. Per questo motivo, sarà interessante capire le mosse del colosso cinese, che ovviamente spera che entrambi questi prodotti possano risultare protagonisti in un settore che appare sempre più in crescita.

Fonte Gadgets360