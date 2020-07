Xiaomi presenta la Mi Smart Band 4C: una variante della Mi Band 4 con funzioni utili

Mi Smart Band 4C è stato appena lanciato da Xiaomi in Malesia. Come ricorderanno i lettori di OutofBit, la società tecnologica con sede a Pechino ha lanciato l’ultima iterazione del suo indossabile fitness di fascia alta, la Mi Band 5, all’inizio di giugno.

Tuttavia, questo nuovo prodotto sembra essere una variante più economica della Mi Band 4, con diverse funzioni utili. Per ora, la Mi Smart Band 4C è stata lanciata nel solo mercato malese, ma non è da escludere che nelle prossime settimane Xiaomi non decida di estendere la sua commercializzazione anche negli altri mercati: vi terremo informati in caso di novità in tal senso.

Venendo alle specifiche tecniche, la nuova Mi Smart Band 4C è alimentata da una batteria da 130 mAh, che completamente carica dovrebbe riuscire a durare quasi due settimane. Utilizzando la porta USB integrata, la Mi Smart Band 4C può completare la ricarica in circa due ore.

Viene inoltre fornita con un display TFT da 1,08 pollici, con una risoluzione di 128x220px. Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, progettato per tenere costantemente sotto controllo gli impulsi, Mi Smart Band 4C include anche altre funzioni che rivestono una certa utilità, come la ricezione delle notifiche e degli avvisi di chiamata. Inoltre, consente agli utenti di tenere sotto controllo la propria musica.

Si tratta pur sempre di un prodotto per il fitness, ed è per questo che la Mi Smart Band 4C è attrezzata per tracciare cinque diversi sport, tra cui camminata veloce, tapis roulant, corsa all’aperto, ciclismo ed esercizio fisico regolare. Il dispositivo invia inoltre un avviso se l’utente rimane inattivo per un lungo periodo di tempo ed è progettato per essere impermeabile fino a 5 ATM: il nuovo prodotto dell’azienda cinese è quindi perfetto per una corsa sotto la pioggia o anche per nuotare (non altrettanto per gli sport acquatici estremi).

Attualmente elencato sul sito del rivenditore online malese Shopee.com, Mi Smart Band 4C ha un prezzo di partenza di 99 ringgit, pari a circa 20 euro.

Fonte Gadgets360