Xiaomi Mi Note 10 Lite ufficiale con quad-camera e batteria da 5260mAh

Nell’evento ufficiale tenuto ieri da Xiaomi, insieme ai nuovi Redmi Note 9 e Note 9 Pro, l’azienda cinese ha presentato anche il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite. Il dispositivo si presenta con quattro fotocamere posteriori, un’ampia batteria e un design davvero unico.

Xiaomi Mi Note 10 Lite specifiche tecniche

Xiaomi Mi Note 10 Lite ha un display AMOLED full HD + da 6,47 pollici con intaglio a goccia ed è protetto dalla copertura Gorilla Glass 5. Il sensore per le impronte digitali si trova nascosto sotto al display. Il dispositivo è alimentato da Snapdragon 730G e la sua batteria da 5.260 mAh è dotata di supporto per la ricarica rapida da 30 W. Precaricato troviamo il sistema operativo Android 10 basato su MIUI 11. C’è una fotocamera frontale da 16 MP, mentre nel lato posteriore troviamo quattro sensori alloggiati in un comparto rettangolare insieme con i flash dual LED. L’obiettivo primario è Sony IMX686 da 64 MP che si trova insieme un obiettivo ultrawide da 8 MP, un sensore di profondità da 5 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Mi Note 10 Lite è disponibile in due modelli uno con 6 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e l’altro con 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Tre le varianti di colore dello smartphone: nero, bianco e viola. Il prezzo di partenza è di €349.

