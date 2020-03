Xiaomi Mi Note 10 Lite in arrivo con SoC SD730 e camera da 64 MP

Il Mi Note 10 di Xiaomi è stato lanciato alla fine dello scorso anno come un telefono sa contraddistinguersi per le prestazioni della fotocamera. Il Note 10 e la sua versione Pro sono i primi al mondo ad avere un sensore da 108 MP e il modello pro attualmente si trova tra i primi posti nella classifica DXOMark per quanto riguarda i telefoni con le migliori fotocamere. In questi giorni nuove indiscrezioni in circolazione affermano che ci sarà una nuova versione del telefono: Mi Note 10 Lite.

La notizia riguardo l’arrivo della versione Lite è uscita sul profilo Twitter di Sudhanshu Ambhore lo scorso venerdì. All’inizio la fonte non era sicura riguardo il nome del dispositivo, ma ieri ha confermato in un altro tweet che il telefono è il Mi Note 10 Lite.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Il tweet originale riprende informazioni uscite tramite la certificazione FCC che parla di un telefono con numero di modello M2002F4LG. Il nuovo dispositivo avrà un display da 6,47 pollici proprio come il Mi Note 10 ma non si fa menzione del tipo di display (AMOLED o LCD). Inoltre non sappiamo se avrà una tacca a goccia o un foro.

Sappiamo tutti che la forza del Mi Note 10 risiede nella fotocamera: soprattutto il modello Pro può vantare performance davvero incredibili. Vi ricordate le foto scattate con questo dispositivo dallo spazio? Inoltre, proprio la scorsa settimana il brand cinese aveva comunicato l’arrivo di un importante aggiornamento per quanto riguarda i sensori.

According to my source, it's indeed the Mi Note 10 Lite with SD730. And there will be 2 versions of it.#MiNote10Litehttps://t.co/O7KVIrXuGe — Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) March 29, 2020

La grande differenza tra i due dispositivi sembra risiedere nel comparto fotografico: il nuovo telefono uscirà con quattro fotocamere (non cinque come si era ipotizzato all’inizio). Mi Note 10 Lite sostituirà la fotocamera principale da 108 MP con una fotocamera da 64 MP. Insieme ci sarà anche una fotocamera da 8 MP, una fotocamera da 5 MP e una fotocamera da 2 MP per una configurazione quad-camera. Il telefono sostituisce anche la fotocamera selfie da 32 MP del Mi Note 10 con un sensore da 16 MP.

UPDATE: Only four cameras

64MP + 8MP + 5MP + 2MPhttps://t.co/ioi6J4q1HG — Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) March 30, 2020

Per quanto riguarda il processore, Mi Note 10 Lite avrà lo Snapdragon 730 di Qualcomm sarà quindi assente il supporto alle reti 5G. La RAM e la capacità di archiviazione non sono state dichiarate ma sappiamo che ci saranno due versioni. Il telefono avrà in dotazione una batteria da 5260 mAh proprio come i suoi fratelli con supporto per la ricarica rapida cablata da 30 W ed eseguirà Android 10. Non ci sono ancora informazioni su una data di rilascio, ma siamo sicuri che ulteriori dettagli emergeranno al più presto.

Fonte gizmochina