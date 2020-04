Xiaomi Mi Note 10 Lite ottiene la certificazione NBTC: il lancio è imminente

Xiaomi ha presentato il Mi Note 10 lo scorso novembre e sembra che la società ufficializzerà presto anche una versione Lite. Vi avevamo dato la notizia delle presenza di uno Xiaomi Mi Note 10 Lite a fine marzo grazie ad un tweet di Sudhanshu Ambhore che comunicava l’arrivo di questo dispositivo che pare uscirà con quattro fotocamere su retro. Il passaggio del telefono nel sito di certificazione FCC il mese scorso ci aveva permesso di conoscere diverse sue specifiche tecniche.

Sebbene la società cinese non abbia ancora ufficializzato la data di lancio del dispositivo questo è in fase di certificazione presso diversi enti. In questi giorni il Mi Note 10 Lite, codice modello M2002F4LG, è stato certificato dall’ente thailandese NBTC suggerendo un lancio davvero imminente. Il sito conferma il supporto solo per le reti 4G, informazione già ovvia dato che il dispositivo è alimentato da Qualcomm Snapdragon 730.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Il Mi Note 10 Lite, come il Mi Note 10, uscirà con un display da 6,47 ” molto probabilmente Full HD + AMOLED e una batteria da 5.260 mAh, con una ricarica rapida da 30 W. Il telefono eseguirà da subito l’ultimo Android 10 con MIUI 11.

Il comparto fotografico presenta quattro sensori: un primario da 64 MP, uno da 8 MP, uno da 5 MP (potrebbe essere macro) e una fotocamera da 2 MP (molto probabilmente per il rilevamento della profondità). Come già detto il telefono avrà in dotazione il SoC Snapdragon 730G. Xiaomi comunque deve ancora annunciare una data di lancio per Mi Note 10 Lite e poiché ora ha ottenuto la certificazione NBTC, la Thailandia potrebbe essere il primo mercato per questo dispositivo.

Fonte gsmarena