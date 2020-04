Xiaomi Mi Note 10 Lite arriverà il 30 aprile con quad-camera

La scorsa settimana Xiaomi aveva annunciato un evento di lancio globale il 30 aprile per introdurre il nuovo Redmi Note 9 nei mercati europei. Oggi ha la società ha confermato indiscrezioni che era già erano in circolazione da diversi giorni: lo stesso giorno presenterà anche Xiaomi Mi Note 10 Lite. Il Mi Note 10 Lite è stato certificato dalla FCC con il numero di modello M2002F4LG pochi mesi fa e il telefono è stato anche certificato dalla BRI in India con il numero di modello M2002F4LI, quindi possiamo aspettarci che possa arrivare anche al mercato indiano.

Nella Mi Community è apparso un poster che rivela l’arrivo del nuovo Mi Note 10 Lite, ma non dà informazioni tecniche riguardo lo smartphone. L’immagine di marketing rivela che il dispositivo sarà disponibile in tre diversi colori: viola, bianco e nero.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: specifiche tecniche

Voci in circolazione da tempo riguardo lo smartphone Mi Note 10 Lite affermano che questo prenderà in prestito molte delle sue specifiche dallo Xiaomi MI Note 10. Tuttavia, invece della configurazione dell’obiettivo penta da 108 MP, l’edizione Lite avrà un sistema con obiettivo principale da 64 MP. Sulla base delle indiscrezioni precedenti, si dice che il telefono sia dotato di un display Full HD + AMOLED 19,5: 9 da 6,47 pollici (2340 × 1080 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 730G, Android 10 e batteria 5260mAh con ricarica rapida 30W simile a Mi Note 10. Non sappiamo nulla di ufficiale anche in merito lo spazio di archiviazione ma supponiamo uscirà con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria nativa.

FCC aveva elencato la presenza di cinque telecamere, ma nell’immagine pubblicata da Xiaomi nella community possiamo vedere solo quattro fotocamere posteriori con doppio flash LED tutto raccolto all’interno di un alloggiamento rettangolare con gli angoli smussati. Molto probabilmente i quattro sensori presenti saranno: una principale da 64 MP, un sensore da 8 MP, uno da 5 MP e uno da 2 MP. Dal poster possiamo notare anche che il telefono si presenta con un schermo dotato di notch a forma di goccia che ospita la fotocamera selfie e sensore di impronte digitali in-display. Per il momento non sono note informazioni sul prezzo del Mi Note 10 Lite.

Fonte Fonearena