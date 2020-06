Xiaomi Mi CC 10 arriverà con zoom ottico 12x e Snapdragon 775G

Prima del lancio dello smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite in Europa, indiscrezioni in circolazione ipotizzavano che questo potesse essere rinominato come smartphone Xiaomi Mi CC 10 in Cina. Dopo il lancio, un dirigente dell’azienda aveva chiarito la situazione affermando che il Mi Note 10 Lite non sarà inserito come prodotto della serie Mi CC. Questo chiarimento ci ha, quindi, fatto capire che Xiaomi Mi CC 10 è da considerarsi come un prodotto inedito. La serie Mi CC9 è stata introdotta a luglio dell’anno scorso, e in questi giorni informazioni inedite rivelano che la società starebbe lavorando su un nuovo Mi CC 10.

Xiaomi Mi CC 10: ecco le prime specifiche

Le informazioni su questo nuovo smartphone della casa cinese giungono da un blog di tecnologia russa che ha rivelato alcune specifiche tecniche sul prossimo telefono Xiaomi, chiamato in codice CAS. Si ipotizza che lo smartphone avrà in dotazione una fotocamera da 108 MP con supporto per lo zoom digitale 120x.

Il blog afferma che il colosso cinese sta lavorando al telefono CAS dall’inizio di quest’anno e che il telefono potrebbe debuttare già il prossimo mese. Il suo obiettivo da 108 MP non sarà il sensore Samsung HMX precedentemente visto su telefoni come Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi 10 e Mi 10 Pro. L’obiettivo sarà un inedito HM2, sempre di Samsung, ma di cui non abbiamo informazioni.

L’inclusione del nuovo obiettivo porterà non solo lo zoom digitale fino a 120x, ma anche lo zoom ottico 12x. Uno zoom ottico così elevato su uno smartphone sarà reso possibile grazie all’uso dell’ obiettivo periscopico che la società aveva precedentemente utilizzato sullo smartphone Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Per quanto riguarda il SoC, il sito internet afferma che si tratterà di un nuovo chip della famiglia Snapdragon di Qualcom, più precisamente il 775G. Il telefono sarà dotato di un modem 5G e della funzionalità NFC.

Fonte gizmochina