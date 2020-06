Xiaomi Mi Band 5 ecco la nuova tecnologia di ricarica magnetica

Xiaomi lancerà il suo nuovo fitness tracker di prossima generazione, il Mi Band 5 in Cina l’11 giugno. Nelle scorse settimane avevamo già parlato del dispositivo e degli importanti aggiornamenti rispetto al modello di generazione precedente. Secondo i dettagli rivelati dalla società, le modifiche principali includeranno uno schermo a colori dinamico più grande, una nuova ricarica magnetica, pagamento flash UnionPay NFC, aggiornamento sensore professionale, 11 modalità sport professionali e una nuova modalità Salute.

Xiaomi Mi Band 5

In questi giorni, grazie ad nuovo poster condiviso dalla società cinese possiamo ricavare ulteriori dettagli sulla tecnologia di ricarica utilizzata nel prossimo dispositivo Xiaomi. Questa volta, l’azienda ha deciso di utilizzare il sistema di ricarica magnetica. Dall’immagine si può notare come gli utenti non dovranno rimuovere il dispositivo dal cinturino per caricarlo. Un nuovo sensore magnetico si troverà sul retro del dispositivo vicino al sensore di frequenza cardiaca.

Prima di questo, per caricare il dispositivo Mi Band, gli utenti dovevano estrarlo dal cinturino e inserirlo nel cavo di supporto proprietario dell’azienda. Grazie alla nuova tecnologia di ricarica, il fastidioso processo di rimozione del dispositivo dal cinturino è stato abbandonato. A parte questo, la società ha anche confermato che arriverà con un display più grande del 20%, un dettaglio in linea con i rapporti secondo cui il Mi Band 5 avrà uno schermo da 1,2 pollici, leggermente più grande del display da 0,95 pollici del suo predecessore.

Le indiscrezioni indicano che Mi Band 5 sarà pronto a fornire supporto per le transazioni Google Pay nelle varianti globali insieme al supporto dell’assistente vocale intelligente Amazon Alexa. La società ha finora confermato che il fitness tracker sarà disponibile in quattro opzioni di colore: nero, verde, giallo e rosso. Mentre il prezzo non è ancora noto, si ipotizza che uscirà in Cina con un prezzo di circa 175 yuan, vale a dire circa €22 .

Fonte gizmochina