Xiaomi Mi A3 otterrà Android 10 “a metà febbraio”: la conferma in un tweet

Ci sono ottime novità per tutti i possessori di Xiaomi Mi A3. Stando a quanto comunicato dall’account Twitter ufficiale di Xiaomi India, l’aggiornamento ad Android 10 per questo dispositivo avverrà all’incirca tra un mese.

Mi A3 inizierà a ricevere l’aggiornamento alla decima versione del sistema operativo a metà febbraio, come rivelato dal colosso cinese nel post pubblicato sul famoso social media. Come noto, il Mi A3 si basa sul programma Android One di Google che mira a fornire un’esperienza basata su aggiornamenti del sistema operativo garantiti per due anni. Lo smartphone, tuttavia, riceve l’ultimo aggiornamento Android dopo oltre quattro mesi dalla sua uscita per i dispositivi Google Pixel a settembre. Meglio tardi che mai, ma quanta fatica!

“Sono contento di annunciare che l’aggiornamento verrà pubblicato a metà febbraio per Mi A3”, le parole riportate nel tweet dell’azienda di Pechino, che ha risposto direttamente ad un utente che chiedeva proprio lumi in merito all’aggiornamento ad Android 10.

Come ricorderanno i lettori di Tech for Dummies, lo smartphone è stato lanciato nell’agosto dello scorso anno con Android 9 Pie come sistema operativo, anche se si ipotizzava potesse ricevere un aggiornamento per Android 10 poco dopo il suo rilascio: un auspicio che derivava proprio dal fatto che il Mi A3 è uno degli smartphone caratterizzato dal programma Android One, che ha lo scopo di facilitare l’implementazione degli aggiornamenti per i produttori.

Invece i possessori del Mi A3 hanno dovuto attendere un bel pò prima di poter disporre dell’attuale versione del robottino verde. Altri telefoni basati su Android One, incluso il Nokia 6.1, hanno già ricevuto gli aggiornamenti ad Android 10.

Xiaomi, all’inizio di questa settimana, ha anche lanciato l’aggiornamento ad Android 10 per i possessori del Mi A2, come riportato dalla testata Gadgets360. Al momento, il gigante cinese non ha fornito altri dettagli sul rilascio globale dell’update.

Fonte Gadgets360