Xiaomi Mi A2 Lite inizia ad aggiornarsi ad Android 10

La notizia era nell’aria, Xiaomi Mi A2 Lite ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla più recente versione di Android 10. Xiaomi ha rilasciato Redmi 6 Pro nella prima metà del 2018, e successivamente il telefono è stato rilanciato come Mi A2 Lite con Android Oreo. All’inizio del 2019 tutte le unità eseguivano Android Pie e ora si aggiornano all’ultima versione stabile del sistema operativo di Google.

Xiaomi Mi A2 Lite aggiornamento ad Android 10

Il nuovo aggiornamento rilasciato su base OTA per Xiaomi Mi A2 Lite è identificato dalla sigla V11.0.2.0.QDLMIXM. I moderatori del forum Mi Community hanno confermato la presenza dell’aggiornamento. L’azienda cinese precisa che per ora si tratta di una distribuzione ”parziale e casuale”, ovvero indirizzata inizialmente ad un determinato numero di modelli, scelti casualmente, secondo una procedura a scaglioni.

Nel forum l’azienda chiede agli utenti di dare il feedback in merito all’ultimo aggiornamento in modo che Xiaomi possa capire se ci sono bug. Quindi, il fatto che l’updating venga fatto secondo una distribuzione non di massa serve a Xiaomi per acquisire riscontri dai propri utenti su eventuali bug non individuati in fase di sviluppo. Rilasciando l’aggiornamento in maniera parziale Xiaomi può evitare di trovarsi in un situazione simile a quella successa con il Mi A3 quando l‘aggiornamento è stato prima introdotto o e poi interrotto proprio a causa dei bug.

Il nuovo aggiornamento porta Dark Mode, le nuove navigazioni gestuali e tutte le altre funzioni pulite introdotte da Google nell’ultimo sistema operativo Android. Se vuoi sapere se il tuo dispositivo Xiaomi può essere aggiornato puoi controllare manualmente andando su: Impostazioni dispositivo – > Sistema – > Aggiornamento del sistema. Nel caso non ci siano aggiornamenti, sii paziente a breve arriverà.

Fonte gsmarena