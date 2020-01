Xiaomi Mi A2 riceve l’aggiornamento ad Android 10 (con qualche piccolo bug)

Qualche giorno fa Xiaomi ha rilasciato il codice sorgente del kernel di Android 10 per due suoi telefoni, ovvero Mi A2 e Mi A3. Anche per questo, in molti si aspettavano che nel giro di poco entrambi i telefoni avrebbero cominciato ad ottenere l’aggiornamento ad Android 10.

E’ andata parzialmente così, dato che nelle ultime ore è stato confermato che uno dei due smartphone sta effettivamente ricevendo l’aggiornamento alla decima versione del sistema operativo di Google. Si tratta del Mi A2, che si aggiorna quindi ad Android 10 sebbene con modalità OTA (ovvero tramite rilascio graduale, ndr). E’ senza dubbio una buona notizia per tutti i possessori di questo device, anche se gli utenti dovranno fare i conti anche con una novità non altrettanto bella: l’aggiornamento ad Android 10 sarà probabilmente anche l’ultimo importante update del sistema operativo per questo telefono.

L’aggiornamento ha un peso complessivo di circa 1,3 GB. Le dimensioni lasciavano presupporre la presenza delle patch di sicurezza di gennaio, invece Xiaomi ha mantenuto quelle di dicembre. Nonostante ciò, gli utenti non devono certo preoccuparsi: nel giro di poco il colosso di Pechino distribuirà anche le patch di gennaio.

L’aggiornamento porta tutte le normali funzionalità di Android 10 sul telefono, come le gesture e il tema scuro. Al momento non sono stati segnalati bug troppo seri – si tratta pur sempre di una versione stabile, ndr – anche se alcuni utenti su Reddit si sono lamentati di problemi con Bluetooth e Parallel Space. “Le cuffie Bluetooth non riproducono l’audio multimediale. Tutte le impostazioni del bluetooth sono predefinite”, fa sapere un utente commentando l’articolo di Engadget.

Android 10 è il secondo aggiornamento del sistema operativo per Mi A2. Il telefono continuerà a ricevere patch di sicurezza mensili ancora per un pò di tempo, mentre non dovrebbe più ottenere i cosiddetti “major update”.

Al momento, Mi A2 Lite e Mi A3 non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento di Android 10.

Fonte Notebookcheck