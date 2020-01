Xiaomi Mi A1 comincia a ricevere le patch di sicurezza di gennaio 2020

Xiaomi ha cominciato a implementare le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020 anche sul Mi A1. Come certamente ricorderanno i lettori di OutofBit, Xiaomi Mi A1 è un telefono lanciato dal colosso di Pechino nel 2017. Nonostante siano passati ben tre anni dalla sua “release” ufficiale, il dispositivo continua a ricevere patch di sicurezza, e questo è senza dubbio un fatto molto positivo.

Le patch di gennaio 2020 possono essere viste come un “regalo di buon anno” da parte dell’azienda cinese a tutti i possessori di questo prodotto. L’aggiornamento ha una dimensione di circa 109,5 MB. Grazie all’implementazione delle patch di sicurezza di gennaio, il telefono ottiene delle correzioni al framework (compreso quello dei media), al sistema e alle vulnerabilità degli aggiornamenti del sistema di Google Play. Oltre a ciò, l’ultimo aggiornamento rilasciato da Xiaomi per il Mi A1 va anche a correggere diversi bug e migliora la stabilità del dispositivo.

Alcune fonti confermano che l’aggiornamento è già in fase di distribuzione sui vari Xiaomi Mi A1, anche se per ora l’azienda asiatica non ha fornito alcuna conferma ufficiale. Tuttavia, sulla nota piattaforma Reddit sono già comparsi molti post (e commenti) da parte di utenti che confermano la ricezione dell’update.

Anche questo aggiornamento dovrebbe essere in distribuzione tramite OTA, pertanto raggiungerà tutti i dispositivi interessati nel giro di qualche giorno. Tuttavia, coloro che non vogliono aspettare possono procedere manualmente recandosi sul menu Impostazioni e in seguito cliccando su Aggiornamenti di sistema per verificare la presenza dell’update con le patch di gennaio 2020.

Prima di scaricare e installare l’aggiornamento, il consiglio che viene dato agli utenti è di procedere al download con una rete WiFi stabile. Inoltre, è bene che il proprio telefono abbia un livello di carica pari almeno al 50%.