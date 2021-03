Xiaomi Mi 11 Lite appare in un video di unboxing. Lancio ufficiale il 29 marzo?

Tra i tanti telefoni attesi in questo 2021 c’è sicuramente Xiaomi Mi 11 Lite, che dovrebbe essere caratterizzato da specifiche tecniche importanti e da un design accattivante. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una serie di “rumors” su questo nuovo smartphone, ma ora il prodotto è finalmente apparso in un primo video di unboxing.

Tutto merito del rivenditore italiano Tecnosell, che ha pubblicato il video di unboxing sul proprio canale YouTube. Si tratta di una clip di otto minuti dove si intravede il Mi 11 Lite in una colorazione blu cielo, simile a quella vista nei rendering trapelati in precedenza. La pellicola di plastica incollata sulla parte superiore del display rivela che si tratta di un modello 4G. Vengono inoltre menzionate alcune specifiche chiave, tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 732G, fotocamere triple da 64 MP e un display OLED da 90 Hz.

Tutte queste specifiche sono state recentemente confermate dall’informatore Sudhanshu Ambhore su Twitter. Tuttavia, Ambhore ha rivelato anche altri aspetti del Mi 11 Lite. Ad esempio, oltre al modello 4G, sembra che Xiaomi Mi 11 Lite arriverà anche in una versione 5G con un chipset della serie Qualcomm Snapdragon 765. Al momento non sappiamo se il resto delle specifiche del modello 5G rimarrà identico a quello del modello 4G, ma nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

Xiaomi ha annunciato un evento “Mega Launch” per il 29 marzo. La società cinese non ha rivelato alcun dettaglio, ma date le indiscrezioni ormai sempre più frequenti è molto probabile che in quell’occasione assisteremo al lancio dei nuovi telefoni della serie Mi 11, incluso il Mi 11 Lite. Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine all’azienda di Pechino, è molto probabile che Xiaomi lanci il Mi 11 Ultra durante l’evento.

