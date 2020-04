Xiaomi Mi 10 Youth Edition: rivelati i dettagli delle fotocamere

Xiaomi è pronta a lanciare il suo nuovo smartphone che farà parte della gamma Mi 10: il Mi 10 Youth Edition che sarà ufficializzato il 27 aprile. La società ha inoltre inviato inviti speciali in Cina attraverso un Mini-Claw, ovvero un mini- robot a tema Doraemon. Per chi non lo sapesse, Xiaomi Mi 10 Youth Edition è uno smartphone appositamente progettato per i giovani: arriverà con un design accattivante, vanterà un corpo sottile e varie opzioni di colore. Ora, giorni prima del lancio ufficiale, la società cinese ha condiviso informazioni riguardo il modulo della fotocamera e le funzionalità del prossimo smartphone Xiaomi attraverso un poster promozionale e un mini video.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition: dettagli delle fotocamere

Xiaomi ritiene che la fotocamera del telefono cellulare sia diventata uno strumento molto importante per i giovani per scattare foto, registrare video, creare vlog e altro ancora, per questo la società cinese ha deciso di concentrare in questa funzionalità molti dei suoi sforzi.

Il telefono presenterà una configurazione a quattro telecamere in cui i sensori verranno posizionati su un modulo rettangolare che si troverà nell’angolo in alto a sinistra. La società ha rivelato che l’installazione comprende una fotocamera primaria ad alta definizione da 48MP, un obiettivo grandangolare da 8MP, un obiettivo macro e un sensore super zoom 50x. Il colosso cinese ha anche condiviso esempi di foto eseguite utilizzando l’imminente smartphone Mi 10 Youth Edition, ed evidenziando l’uso del sensore zoom periscopio 50x.

Finora, la società ha confermato che lo smartphone avrà uno spessore di 8 mm e un peso di circa 200 grammi e sarà dotato di un display AMOLED da 6,57 ” con un lettore di impronte digitali sullo schermo e una fotocamera frontale da 16 MP che alloggia all’interno di una tacca. Secondo indiscrezioni il nuovo Mi sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 765 associato a RAM LPDDR4X. Xiaomi ha anche comunicato che lo smartphone 5G arriverà in almeno quattro opzioni di colore: Pink Peach, Orange Storm, Green Tea e Blue Berry.

Fonte gizmochina