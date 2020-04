Xiaomi Mi 10 Youth Edition confermata fotocamera con zoom fino a 50x

Xiaomi ha lanciato la sua serie di smartphone di punta Mi 10, composta da Mi 10 5G e Mi 10 Pro 5G, a metà febbraio in Cina. I portatili sono poi arrivati ​​sul mercato europeo a fine marzo con l’aggiunta di un nuovo dispositivo chiamato Mi 10 Lite 5G. Ora, sembra che questo modello verrà lanciato anche nel paese di origine dell’azienda come Mi 10 Youth Edition. La società cinese ha annunciato ufficialmente che presenterà questo nuovo smartphone il 27 aprile insieme alla MIUI 12, la versione 12 dell’interfaccia. In seguito a questo annuncio Xiaomi ha anche condiviso un nuovo rendering del telefono su Weibo.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

L’imminente Xiaomi Mi 10 Youth Edition sarà leggermente diversa dalla Mi 10 Lite 5G globale. Come si può notare dal rendering pubblicato dall’azienda, il nuovo telefono sarà caratterizzato da una fotocamera periscopio con capacità di zoom fino a 50x, che non è presente sul dispositivo Lite originale lanciato in Europa il mese scorso. Il comparto fotografico in generale vede la presenza di quattro sensori: sensore primario da 48MP, un’unità ultra-wide da 8MP e molto probabilmente una macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Anche se su questi ultimi due non ci sono notizie certe. Oltre alla nuova configurazione della fotocamera, il telefono sarà dotato di un display AMOLED da 6,57 ” con un lettore di impronte digitali sullo schermo e una fotocamera frontale da 16 MP che alloggia all’interno di una tacca. La batteria in dotazione sarà da 4.160 mAh con supporto per una ricarica rapida da 22,5 W.

Per quanto riguarda il processore, prevediamo che Mi 10 Youth Edition presenterà specifiche simili alla sua controparte globale. Ciò significa che sarà alimentato da Qualcomm Snapdragon 765 associato a RAM LPDDR4X fino a 8 GB e memoria UFS 2.1 da 128 GB. Supporterà la connettività 5G su entrambe le reti 5G SA (standalone) e NSA (non standalone). Seguendo l’immagine ufficiale, Mi 10 Youth Editon sarà disponibile in quattro colori in Cina.

Fonte gizmochina