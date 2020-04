Xiaomi Mi 10 Youth 5G è ufficiale con periscopica con zoom ottico 5x

Dopo che Xiaomi ha annunciato in Europa a marzo stavamo attendendo da giorni la presentazione di Xiaomi Mi 10 Youth 5G in Cina. Il modello Mi 10 Youth 5G è un modello molto simile al Mi 10 Lite ma con modifiche alle specifiche della fotocamera periscopica. La variante cinese, infatti, mantiene lo stesso design dell’edizione Lite ma introduce alcuni aggiornamenti nel reparto fotografico per meglio posizionarsi all’interno del mercato cinese degli smartphone che è altamente competitivo.

Xiaomi Mi 10 Youth 5G: specifiche tecniche

Il modello Xiaomi Mi 10 Youth è dotato di un display AMOLED Pentile da 6,57 pollici, lo stesso dell’edizione internazionale Mi 10 Lite 5G. Questo display supporta HDR10 +, frequenza di campionamento touch a 180Hz e ha il sensore di impronte digitali integrato. Il dispositivo ha in dotazione il processore Snapdragon 765G integrato 5G e viene fornito con raffreddamento a liquido. A disposizione ci sono 6 GB o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di ROM. Mi 10 Youth viene fornito con una batteria da 4160 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida da 22,5 W.

La differenza principale tra la Mi 10 Youth Edition cinese e l’edizione internazionale Mi 10 Lite sta nel comparto fotografico. Nella parte posteriore un alloggiamento rettangolare ospita quattro fotocamere. Il sensore principale è da 48 MP a cui si aggiunge un sensore grandangolare da 8 MP, un macro da 2 MP macro e, infine, una periscopica da 8MP con zoom ottico 5x. La differenza con il modello internazionale Lite risiede proprio nella fotocamera da periscopica da 8 MP che nell’altro modello è un sensore di profondità da 2 MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, in entrambi i modelli è presente un sensore da 16 MP.

Xiaomi ha aggiunto che Mi 10 Youth Edition include tutte le funzionalità della fotocamera della serie Mi 10 di punta. Ciò include 12 nuovi filtri per la popolare funzione di sostituzione del cielo AI, Caleidoscopio AI Magic, AI Magic Avatar (modalità clone), AI Magic Emoji, modalità doppia visualizzazione (che utilizza contemporaneamente le telecamere anteriore e posteriore) e persino gli algoritmi AI + AR utilizzati sulle fotocamere Mi 10.

Fonte gizmochina