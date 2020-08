Xiaomi Mi 10, arriva una nuova variante di colore: ecco la Elegant Grey, stesse specifiche

Mi 10 ha una nuova variante di colore grigio, che si aggiunge ai tre colori – Titanium Silver Black, Ice Sea Blue e Peach Gold – con cui è stato lanciato lo scorso mese di febbraio. La variante grigia viene fornita con il nome Country Style Elegant Grey e ha una finitura opaca. Questa nuova variante di colore è disponibile solo con il Mi 10 e non con il Mi 10 Pro, ma non è da escludere che il gigante cinese decida di lanciare questa colorazione anche per il modello “Pro”.

Al momento la variante grigia del Mi 10 è disponibile solo in Cina, acquistabile sul sito Web cinese dell’azienda. Xiaomi non ha ancora fatto sapere se la nuova variante di colore verrà lanciata anche negli altri mercati. Il prezzo nel paese è di 3.999 Yuan (circa euro) per la variante di archiviazione di base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Sono inoltre disponibili altre due opzioni di archiviazione: una con 8 GB + 256 GB e l’altra da 12 GB + 256 GB.

Le specifiche della nuova variante rimangono simili ai modelli lanciati in precedenza. Per ricordare, il Mi 10 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione MIUI 11, anche se l’aggiornamento MIUI 12 per il telefono ha già avviato la sua implementazione. Mi 10 è dotato di un display AMOLED E3 3D curvo Full HD + (1.080×2.340 pixel) da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, frequenza di campionamento tattile di 180 Hz, proporzioni 19,5: 9 e luminosità massima di 1.120 nit. Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core e viene fornito con un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.0 non espandibile.

Sul retro ci sono 4 fotocamere, con un sensore primario da 108 megapixel, mentre davanti è presente una fotocamera da 20 megapixel che trova posto nel foro posizionato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Il Mi 10 è infine equipaggiato con una batteria da 4.780 mAh che supporta la ricarica wireless e cablata rapida da 30 W, nonché la ricarica wireless inversa da 10 W.

Fonte Gadgets360