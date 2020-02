Xiaomi Mi 10 tutto sold out anche nella seconda vendita

La scorsa settimana vi avevamo parlato di come Xiaomi avesse messo in vendita in Cina il suo nuovo smartphone di punta Xiaomi Mi 10 il 14 febbraio. Quello stesso giorno le vendite hanno registrato ”sold out” in un solo minuto. Il brand aveva così predisposto una seconda vendita per il 21 febbraio, ma la società ha anticipato i tempi mettendo in vendita il dispositivo oggi alle 10:00 ore cinesi.

Xiaomi Mi 10 tutto sold out

Anche in questa seconda vendita di Mi 10 oggi in Cina, la società ha dichiarato che l’inventario si è esaurito in soli 55 secondi. Come per la prima giornata di vendita, anche in questo caso l’azienda ha generato ricavi per circa 200 milioni di yuan.

Tuttavia, se siete tra gli utenti impazienti di mettere le mani sul nuovo dispositivo, allora potrebbero esserci alcune cattive notizie per voi. Pan Jiutang, del dipartimento per gli investimenti industriali di Xiaomi, ha affermato che la società potrebbe affrontare alcuni problemi di approvvigionamento per quanto riguarda gli smartphone Mi 10.

A causa delle festività del Capodanno cinese e del ritardo nella ripresa del lavoro i dispositivi Xiaomi Mi 10 potrebbero non essere disponibili nella quantità richiesta. Inoltre, la diffusione del coronavirus ha ulteriormente peggiorato la situazione dato che molti laboratori di produzione sono rimasti chiusi per diverse settimane.

Riprendendo le specifiche tecniche vi ricordiamo che Xiaomi Mi 10 si presenta con un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 865 di Qualcomm, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Mi 10 viene fornito con una configurazione quadrupla sul retro, composta da sensore primario da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Sul lato anteriore, il telefono è dotato di un sensore da 20 MP per scattare selfie e videochiamate.

Lo smartphone, con Android 10, è alimentato da una batteria da 4.780 mAh che viene fornita con una ricarica rapida cablata da 30 W e una ricarica rapida wireless da 30 W, oltre al supporto per la ricarica wireless inversa da 10 W.

Fonte gizmochina