Xiaomi Mi 10 Pro+ in arrivo con zoom ottico 12x e display a 120Hz

Dall’inizio dell’anno Xiaomi ha lanciato diversi dispositivi di fascia alta, con un design accattivante e con molte funzionalità. In particolare, a metà febbraio l’azienda cinese ha lanciato due nuovi dispositivi, Mi 10 e Mi 10 Pro, mentre a marzo ha lanciato Mi 10 Lite e Lite Zoom a fine aprile. Secondo indiscrezioni provenienti dal social network cinese Weibo, potrebbe presto aggiungersi un altro dispositivo alla famiglia: lo Xiaomi Mi 10 Pro+. Le specifiche tecniche (parziali) di questo dispositivo sono state anticipate nelle scorse giornate da un’immagine condivisa su Weibo, ma l’azienda non ha ancora confermato nulla in via ufficiale.

Xiaomi Mi 10 Pro+: possibili specifiche tecniche

Fino ad oggi, Xiaomi Mi 10 Pro era il fiore all’occhiello e occupava una posizione di leader nel portafoglio di smartphone dell’azienda cinese, tuttavia pare che il dispositivo perderà questo titolo a favore del nuovo Xiaomi Mi 10 Pro +. Indiscrezioni dalla Cina indicano l’arrivo imminente della versione Plus che avrà in dotazione la piattaforma Snapdragon 865 di fascia alta e la funzione di ricarica rapida da 65 watt. Per quanto riguarda il comparto fotografico il sensore principale sarà da 100 MP e avrà il supporto allo zoom ottico 12x. Il display avrà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un bel miglioramento rispetto al Mi 10 base e al Pro che hanno display con refresh rate a 90Hz.

L’autenticità di questa notizia resta ancora da verificare. Secondo altre voci che circolano nella rete, nella seconda metà dell’anno, Xiaomi ha in programma di ufficializzare altri cinque dispositivi basati sul SoC Snapdragon 865, mentre ci sono indiscrezioni secondo cui la società rilascerà anche un dispositivo basato su Dimensity 1000+.

