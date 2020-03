Xiaomi Mi 10 Pro: foto scattate dallo spazio ora disponibili per il download

Xiaomi Mi 10 Pro, subito dopo il lancio, ha detenuto il record di DXOMark come smartphone con la miglior fotocamera. Questo record apparteneva allo Xiaomi prima che arrivasse l’attuale OPPO Find X2 che attualmente detiene questa corona.

Mi 10 Pro racchiude una straordinaria fotocamera con un sensore principale da 108 MP. Con l’intenzione di mostrare da 108 MP, Xiaomi ha comunicato di aver lanciato nel 2019 un satellite dotato della più recente tecnologia e di aver catturato immagini della terra dallo spazio utilizzando solo la fotocamera da 108 MP del Mi 10 Pro. Gli esempi degli scatti effettuati sono ora disponibili per essere visualizzati e anche scaricati.

Xiaomi Mi 10 Pro: foto scattate dallo spazio

Per ora sappiamo che gli scatti sono stati effettuati da 500 km sopra la terra, ma non abbiamo altri dettagli tecnici. Per ora il brand cinese ha rilasciato solo una prima parte delle immagini, ma prevedere di pubblicarne altre prossimamente. Ecco come Xiaomi presenta le foto:

Con la fotocamera da 108 MP del Mi 10 Pro, speriamo di stimolare la tua immaginazione. È incredibile vedere la nostra Madre Terra da un’angolazione diversa.

Per quanto riguarda l’aspetto più tecnico, sappiamo che Mi 10 Pro è dotato di una potente configurazione quad-camera sul retro. L’impostazione include una fotocamera principale da 108 MP con obiettivo zoom ibrido 10X. Il dispositivo ha anche un obiettivo da 12 MP dedicato e un teleobiettivo dedicato per lo zoom ottico ibrido 10x e lo zoom digitale 50x. Infine, c’è un obiettivo ultra grandangolare da 20 MP. Il Mi 10 Pro è inoltre dotato di diverse funzionalità come doppio OIS, messa a fuoco laser, riconoscimento della scena AI per sapere regalare un’esperienza fotografica ad altissimi livelli.

Potete visualizzare e scaricare le immagini che Xiaomi ha scattato da questo link, così chi vuole può utilizzarli come sfondi sul telefono.

Fonte gizmochina