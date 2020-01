Xiaomi Mi 10 Pro 5G: immagini rivelano fotocamera da 108 MP

Le scorse settimane vi avevano tenuti aggiornati in merito alle ultime novità su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro 5G che si rivelano essere tra i modelli più attesi di questi primi mesi dell’anno.

Già sappiamo che la differenza sostanziale tra i due potrebbe essere la fotocamera di Xiaomi Mi 10 Pro 5G che pare avrà una fotocamera primaria da 108 megapixel. Tuttavia nel social network cinese Weibo sono uscite delle foto che ci mostrano come sarà il nuovo telefono di punta Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Diverse immagini che mostrano il nuovo smartphone Xiaomi Mi 10 Pro 5G sono ora condivise su Weibo e mostrano il design anteriore e posteriore del dispositivo.

Pare che il telefono sarà dotato di uno lo schermo con i bordi curvi e le cornici ridotte, dalle immagini si nota che il lettore di impronte digitali sarà presente direttamente sul display, mentre nell’angolo in alto a sinistra è visibile la fotocamera anteriore. Per quanto riguarda il comparto fotografico, nel retro sarà presente la fotocamera comprendente quattro moduli, con il principale che sarà un sensore da 108 MP.

Il nuovo Xiaomi sembra sarà sprovvisto del jack da 3,5 mm per le cuffie, mentre si può notare la presenza del connettore USB-C.

L’etichetta che si nota sulle immagini trapelate mostra la scritta “Mi 10 Pro 5G 108MP Quad Camera” e riporta il numero del modello M2001J1C. Questo numero di modello è lo stesso che era stato registrato presso il sito cinese 3C e recentemente anche su TENAA, il portale dell’autorità per le telecomunicazioni cinese.

Secondo quanto si legge sempre su Weibo il nuovo Mi 10 Pro 5G avrà Snapdragon 865 e un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Xiaomi non ha ancora confermato la data di lancio della prossima serie Mi 10 per la Cina, anche se le voci che circolano affermano che la casa cinese potrebbe lanciare i suoi nuovi smartphone all’inizio di febbraio, forse proprio l’11 febbraio.

Fonte gizmochina