Xiaomi, Mi 10 e Mi 10 Pro sono attesi per la prima metà di febbraio

La serie Mi 10 dovrebbe arrivare ufficialmente all’inizio del prossimo mese di febbraio. Xiaomi il mese scorso ha confermato l’esistenza della nuova serie, che sarà caratterizzata da due telefoni: oltre al Mi 10, è previsto anche l’arrivo del Mi 10 Pro.

Nelle ultime ore, un telefono che pare essere proprio il Mi 10 Pro è emerso sul database della Commissione economica eurasiatica (CEE) in Russia: un dettaglio che solitamente indica un lancio imminente in alcuni mercati europei, oltre al debutto in Cina.

E’ stato un tipster cinese a riferire in un post su Weibo che i due smartphone verranno ufficializzati tra tre o al massimo quattro settimane. Anche se la fonte non rivela alcun dettaglio, l’impressione è che Xiaomi abbia optato per la prima metà di febbraio per “contrastare” Samsung, che sfrutterà l’evento Galaxy Unpacked 2020, in programma l’11 febbraio, per lanciare i nuovi modelli Galaxy S20.

Sul database della CEE in Russia il Mi 10 Pro per il mercato europeo viene individuato con il numero di modello M2001J2G, anche se non viene riportato alcun dettaglio inerente le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone. L’elenco riporta il 13 gennaio come data di pubblicazione.

Al Summit Tech Qualcomm Snapdragon 2019 del mese scorso, Xiaomi ha confermato che il Mi 10 si baserà su un processore Snapdragon 865 e arriverà “molto presto”. Il cofondatore di Xiaomi, Lin Bin, ha invece annunciato di recente che il Mi 10 Pro sarà il successore del Mi 9 Pro.

Il colosso di Pechino non ha ancora fornito molti dettagli sulla struttura di questi due nuovi device. L’aspetto che pare ormai certo è quello che riguarda il comparto foto: entrambi i telefoni dovrebbero arrivare con 4 fotocamere posteriori. Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni circolate in queste ultime settimane, sia il Mi 10 che il Mi 10 Pro dovrebbero arrivare in tre configurazioni, con un massimo di 12 GB di RAM.

Fonte Gadgets360