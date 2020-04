Xiaomi Mi 10 Lite 5G annunciato in Europa con Snapdragon 765G

Nel 2018, Xiaomi ha annunciato Mi 8 Lite, una versione economica dell’ammiraglia Mi 8, l’anno seguente, ha annunciato un successore chiamato Mi 9 Lite. Anche quest’anno l’azienda ci ha sorpreso con il lancio di Xiaomi Mi 10 Lite 5G che è stato presentato la scorsa settimana in Europa, insieme ai nuovi top di gamma Mi 10 e Mi 10 Pro. La versione Lite ha specifiche tecniche leggermente inferiori rispetto ai due flagship, ma rimane davvero un ottimo dispositivo.

Il Mi 10 Lite 5G, però, si presenta come il primo smartphone 5G di fascia media di Xiaomi per il mercato internazionale. Il design del telefono, sebbene in qualche modo familiare, è diverso da qualsiasi altro telefono Xiaomi (o persino Redmi). L’obiettivo dell’azienda cinese con questo nuovo dispositivo è rendere la connettività 5G accessibile al maggior numero di persone, quindi non sorprende che il telefono si presenti con rapporto qualità-prezzo davvero molto buono.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G: specifiche

Il telefono ha una tacca a goccia nel suo display AMOLED a differenza del Mi 10 5G e del Mi 10 Pro 5G che hanno un foro nell’angolo dei loro display. La parte posteriore è rivestita in Gorilla Glass che è diventato standard in molti dispositivi di fascia media. Tuttavia, l’alloggiamento della fotocamera è diverso da quello degli altri dispositivi Xiaomi: è rettangolare con angoli curvi ma si trova nell’angolo sinistro del telefono piuttosto che nel mezzo come su Redmi Note 9 Pro.

Per quanto riguarda le specifiche, il Mi 10 Lite 5G ha un display AMOLED TrueColor 1080p da 6,57 pollici. Il telefono ha uno scanner di impronte digitali in-display. Per quanto riguarda il processore troviamo lo Snapdragon 765G di Qualcomm con RAM LPDDR4X (non dichiarata) e 64 GB o 128 GB di memoria UFS 2.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo nella parte posteriore una quad-camera: sensore principale da 48MP, grandangolare 8MP, 2MP macro, 2MP depth sensor. Possibilità di girare video fino a 4K 60fps. La fotocamera frontale è un sensore da 16 MP. In dotazione una batteria da 4160 mAh all’interno con supporto per una ricarica rapida di 20 W. Il nuovo dispositivo sarà disponibile dal mese di maggio in tre colori, bianco, grigio e verde, ad un prezzo di 349 euro.

Fonte gizmochina