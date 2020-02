Serie Xiaomi Mi 10: il 13 febbraio ci sarà l’evento di lancio online

Oggi sul social network cinese Weibo è comparso un post che annunciava la presentazione della nuova serie Xiaomi Mi 10. Dal post si comprende che a causa del nuovo Corona virus, molto probabilmente, Xiaomi non organizzerà il tradizionale evento di lancio offline, ma una evento di lancio online. La probabile data di lancio della nuova serie sembra sarà il 13 febbraio.

Serie Xiaomi Mi 10: l’evento di lancio sarà il 13 febbraio

Le indiscrezioni ci giungono tramite il profilo Weibo di Digital Chat Station, che si presenta come affidabile dato che già avevamo avuto informazioni riguardo la batteria della nuova serie Xiaomi Mi 10. Secondo le informazioni condivise il numero di modello di Xiaomi Mi 10 Pro è J1J2 mentre il Mi 10 ha come numero di modello il J1J1. Sembra che la società cinese abbia in programma di fare un annuncio ufficiale riguardo l’evento di lancio il 7 febbraio, mentre l’evento di lancio potrà avvenire il 13 febbraio.

L’evento di lancio sarà, molto probabilmente, molto diverso dal solito: si pensa che non ci sarà la solita presentazione offline.

A causa del nuovo Corona Virus, Xiaomi potrebbe organizzare un evento di lancio online solo per la serie Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.

Le prenotazioni online dei dispositivi potrebbero iniziare già il 10 febbraio, mentre per quanto riguarda la data di rilascio sul mercato sarà necessario attendere la presentazione del 13 febbraio per avere maggiori informazioni.

Dopo l’evento, lo Xiaomi Mi 10 Pro sarà disponibile per la prevendita con un deposito di 100 Yuan, e sarà disponibile all’acquisto dal 18 febbraio.

Lo Xiaomi Mi 10, invece, pare sarà in vendita già dal 14 febbraio e sarà reso direttamente disponibile per l’acquisto senza alcun periodo di prevendita.

Se queste date dovessero essere confermate la serie Xiaomi Mi 10 diventerà il primo dispositivo alimentato da Snapdragon 865 ad essere lanciato sul mercato.

Fonte gizmochina