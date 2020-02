Xiaomi Mi 10, ad un giorno dalla presentazione nuovi dettagli su fotocamera e batteria

Domani è uno dei giorni più importanti per Xiaomi in questo primo trimestre del 2020. La data del 13 febbraio è stata già cerchiata di rosso dagli appassionati dei prodotti della casa cinese: tra 24 ore, infatti, saranno finalmente ufficiali i nuovi telefoni del colosso di Pechino.

Si tratta di Xiaomi Mi 10 e della sua variante Pro, che saranno presentati in Cina e che verranno interessati anche da un lancio globale. Non a caso, Xiaomi ha scelto la vetrina del Mobile World Congress 2020 di Barcellona per presentare il Mi 10 e il Mi 10 Pro anche in Europa: l’evento si svolgerà il 23 febbraio, salvo cambiamenti a causa della sempre più crescente preoccupazione in merito alla diffusione del Coronavirus (molte aziende hanno già detto che non saranno presenti al MWC, ndr).

Sta di fatto che al momento la presenza di Xiaomi è fuori discussione, così come la presentazione dei due telefoni. Nel frattempo, in vista dell’ufficializzazione di domani in Cina, la società ha voluto diffondere altri dettagli interessanti su questi due nuovi smartphone.

In un post pubblicato sull’ormai famosissimo social network Weibo, Xiaomi ha rivelato che il Mi 10 avrà una batteria da 4.500 mAh. In realtà si tratta di un aspetto che non ha colto troppo di sorpresa gli utenti, dato che già nei giorni scorsi le varie indiscrezioni riferivano di una batteria di questo tipo. Tuttavia, nel post comparso su Weibo viene precisato anche che la batteria da 4.500 mAh avrà il supporto alla ricarica rapida a 50W tramite cavo (con la possibilità di ricaricare lo smartphone da 0 a 100% in 45 minuti), 30W wireless e 10W inversa.

Per quanto riguarda il comparto foto, il Mi 10 arriverà sul mercato con una quadrupla fotocamera posteriore, caratterizzata da un sensore principale da 108 MP e una registrazione video in risoluzione 8K. Infine, confermata la presenza di altoparlanti stereo sul nuovo telefono di Xiaomi.