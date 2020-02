Xiaomi Mi 10: ecco la fotocamera da 108 MP in funzione

Come vi avevamo già annunciato Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sarà presentato il 13 febbraio in Cina mentre terrà un evento di lancio globale il 23 febbraio al Mobile World Congress (MWC) 2020. In questi giorni, però, si stanno sempre più intensificando indiscrezioni in merito ai nuovi modelli Xiaomi Mi.

Ieri vi abbiamo parlato del design e delle fotocamere grazie ad un poster che era stato condiviso, oggi invece vi possiamo far vedere la fotocamera principale da 108 MP in funzione.

Xiaomi Mi 10: la fotocamera da 108 MP

Xiaomi Mi 10 supporterà il formato file immagine ad alta efficienza noto come HEIF/HEIC per risparmiare spazio, non diversamente dall’iPhone di Apple e da altri dispositivi. HEIF promette file di immagine più piccoli del 50%.

Le immagini ci arrivano dal profilo Twitter di Venkatesh Babu.G e mostrano due coppie di immagini: una mostra quella che sembra essere una risoluzione piena da 108 MP e l’altra una sezione ritagliata della stessa foto. Nella seconda foto potete notare come tutti i dettagli e i particolari si vedano davvero bene e questo grazie al sensore da 1/1,33 pollici.

Poi abbiamo anche un paio di video girati da Xiaomi Mi 10. Uno di questi è un cortometraggio Across the Pond London di Frederic Van Strydonck: è un insieme di video catturati con Mi 10 e che mostrano l’obiettivo in azione, dove si può notare la sorprendente profondità di campo che il dispositivo può ottenere negli scatti ravvicinati degli uccelli.

Fonte gsmarena